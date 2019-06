Stratedzy Citigroup ostrzegają, że napięcia w handlu wzrosną i będą psuć nastroje na rynkach akcji, obligacji i surowców.

- Napięcie rośnie i napędza to bardziej polityka niż ekonomia – głosi raport zespołu strategów globalnej makroekonomii amerykańskiego banku. – Prezydent Donald Trump prawdopodobnie będzie nadal utrzymywał twardą linię – dodaje.

W scenariuszu bazowym Citigroup prezydent USA nakłada 25 proc. cła na pozostały nieobciążony dotychczas daniną import z Chin, a także wprowadza cła na import aut i części zamiennych zwiększając napięcie w relacjach z Europą i Japonią. Gdyby Fed nie zdecydował się obniżyć stóp, spowoduje to „pełnowymiarowy rynek niedźwiedzia” na S&P500, czyli spadek o 20 proc. poniżej szczytu z kwietnia do 2350 pkt. Rentowność obligacji 10-letnich USA miałaby zejść do 1,50 proc., „a nawet niżej”, a cena złota wzrosnąć do 1600 USD za uncję, czyli najwyższego kursu od 2013 r.

Dobra wiadomość jest taka, że stratedzy Citigroup zauważyli iż krajobraz „być może się zmienia” i choć nie ma co oczekiwać wkrótce umowy z Chinami, to Fed może obniżyć stopy o łącznie 75 pkt. bazowych. W takim przypadku można oczekiwać nowych szczytów na S&P500 i rentowności 10-letnich obligacji USA na poziomie 2,0 proc. Dzięki tańszemu dolarowi złoto zdrożałoby do 1500 USD.

Trzeci scenariusz Citigroup przewiduje zawarcie umowy handlowej miedzy USA i Chinami podczas szczytu G20 pod koniec czerwca. Wówczas można spodziewać się wzrostów na rynkach akcji, szczególnie wysokich na rynkach wschodzących. Będą rosły rentowności obligacji, a złoto taniało wraz z dolarem.