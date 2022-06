Citigroup straci do najmniej 50 mln USD przez „gruby paluch”

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Pomyłkowa transakcja maklera w Londynie, która doprowadziła do minikrachu na giełdach w Europie, będzie kosztowała Citigroup co najmniej 50 mln USD, informuje Bloomberg powołując się na anonimowe źródła.

Stratę spowodował 2 maja pracujący zdalnie podczas dnia wolnego makler z działu Delta One w Londynie. Pomyłkowo dodał jedno zero za dużo do transakcji przeprowadzonej na początku sesji w Europie, twierdzą informatorzy Bloomberga. Skutkiem był gwałtowny pięciominutowy spadek głównego indeksu giełdy w Sztokholmie. Wywołało to panikę na pozostałych europejskich rynkach, która w pewnym momencie skutkowała przeceną spółek o łącznie 300 mld USD.