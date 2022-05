Clarida: stopy powinny wzrosnąć w USA do minimum 3,5 proc.

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Richard Clarida, były wiceszef Fed uważa, że krótkoterminowe stopy muszą wzrosnąć w USA do minimum 3,5 proc. aby inflacja znalazła się pod kontrolą, informuje Bloomberg.

- Pospieszne „dojście do stopy neutralnej” nie wystarczy w tym cyklu aby zawrócić inflację w prognozowanym horyzoncie czasowym do docelowych 2 proc. – napisał Clarida w wystąpieniu, które wygłosi w piątek w Hooverd Institution. – Stopa funduszy powinna moim zdaniem ostatecznie być podwyższona do obszaru restrykcyjnego, co najmniej o punkt procentowy powyżej obecnie szacowanej stopy neutralnej 2,5 proc. – dodał.