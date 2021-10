CNN nie wróży sukcesu portalowi społecznościowemu Trumpa

Nadszedł czas na Zieloną gospodarkę

Z trzecią edycją naszego projektu Zielona gospodarka startujemy niedługo po publikacji nowego raportu Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (IPCC). Po przestudiowaniu tysięcy badań naukowych autorzy nie mają wątpliwości — to człowiek przyczynił się do zmian klimatycznych. Część z nich jest nieodwracalnych. Jeśli chcemy uniknąć dalszego podnoszenia się temperatury, musimy podjąć konkretne działania zmierzające do poważnej redukcji emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych.