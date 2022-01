Co czwarta firma MŚP rozpoczęła sprzedaż internetową w czasie pandemii

Wyniki raportu EFL „Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą” wskazują, że w kolejnych latach tradycyjna sprzedaż może stracić na rzecz zamówień internetowych. ”Dziś 67 proc. firm MS´P sprzedaje swoje produkty w kanałach tradycyjnych i to z tych kanałów ma zdecydowana? większość´ przychodów. Tylko 14 proc. firm co najmniej połowę przychodów uzyskuje z kanału online. Za 5 lat taki wynik prognozuje 22 proc. zapytanych” – czytamy w raporcie EFL.

Według niego do sprzedaży internetowej wiele firm skłoniła pandemia – co czwarta firma zaczęła sprzedawać w sieci dopiero w 2020 lub 2021 roku. W pierwszym roku pandemicznym w polskim internecie pojawiło sie? 3,6 mln nowych użytkowników usług online. ”Ponad dwie trzecie mikro, małych i średnich firm sprzedaż online rozpoczęła dopiero w ostatnich 4 latach. Dużą część firm do przeniesienia swojej sprzedaży do internetu skłoniła, najpewniej, trwająca pandemia, gdyż aż 27 proc. podmiotów wdrożyła sprzedaż online w 2020 lub 2021 roku – zauważył prezes zarządu EFL Radosław Woźniak, cytowany w komunikacie.

Jego zdaniem, szczególnie dotyczy to najmniejszych przedsiębiorców, wśród których w pierwszych 2 latach pandemii 35 proc. zapytanych rozpoczęło internetową sprzedaż. Coś, na co wcześniej potrzebowaliśmy kilku, kilkunastu lat, dziś realizujemy w kilka miesięcy, a nawet dni. Dwa lata z COVID-19 i trudnym otoczeniem społeczno-gospodarczym wystarczyły, aby przedsiębiorczość w Polsce znalazła sie? w zupełnie nowym miejscu" – dodał Woźniak.

Z raportu wynika, że 2 na 3 firmy z sektora MŚP (67 proc.) sprzedają swoje produkty w kanałach tradycyjnych, a co trzecia (33 proc.) wdrożyła kanały zdalnej sprzedaży. 22 proc. prowadzi własny sklep internetowy, a 20 proc. korzysta z platform zakupowych takich jak Allegro czy Amazon.

”Najmłodsi przedsiębiorcy są najbardziej za pan brat z internetową sprzedażą. 62 proc. przedsiębiorców z pokolenia Z sprzedaje swoje produkty online. Niemal połowa korzysta z platform (46 proc.), a 38 proc. z własnych e-sklepów" - podkreśliła EFL.

Jak podano, branże takie jak budownictwo, transport i logistyka oraz usługi najczęściej koncentrują się na tradycyjnej sprzedaży. Odpowiednio 83 proc., 81 proc. i 77 proc. działa tylko w tradycyjnych kanałach. Z nowoczesnych kanałów sprzedaży nieco częściej korzysta branża produkcyjna (47 proc.), a zdecydowany prym wiedzie handel – 62 proc. przedstawicieli tego sektora jest obecna ze swoimi produktami w internecie. 59 proc. badanych MŚP osiąga maksymalnie 10 proc. przychodów online. W raporcie zaznaczono, że udział kanału online spada wraz z wielkością organizacji.

”Podczas gdy 22 proc. najmniejszych firm realizuje co najmniej połowę swojej sprzedaży online, w małych 17 proc., to w średnich tylko 4 proc. Ten sam trend dotyczy perspektywy 5-letniej. Co trzeci mikroprzedsie?biorca prognozuje, z˙e za 5 lat osiągnie połowę? przychodów online, co czwarty mały i tylko co dziesiąty średni” – wyliczono.

Sprzedaż online ma przede wszystkim duży potencjał w handlu. Udział sprzedaży w kanałach zdalnych jest tutaj znacznie wyższy niż w innych branżach. ”23 proc. badanych z handlu osiąga minimum połowę przychodów z narzędzi online. W perspektywie 5 lat taki wynik prognozuje 38 proc. handlowców. Dla porównania, tylko co dziesiąta firma usługowa i co siódma budowlana osiąga taki wynik” – wynika z raportu EFL.

Przeciętnie mikro, małe i średnie firmy robią 33 proc. zakupów przez internet. Z jednej strony sa? podmioty, kto´re wciąż zdecydowanie częściej wybierają sie? na tradycyjne zakupy – 11 proc. firm kupuje online tylko do 10 proc. potrzebnych rzeczy – podano w raporcie. Z drugiej strony, co piąta firma robi ponad 40 proc. zakupów w sieci. W perspektywie kolejnych lat, pozycja internetowych zakupów jeszcze bardziej sie? umocni. Prawie połowa badanych (46 proc.) szacuje, z˙e udział produktów nabywanych online dla firmy wzrośnie o 31-50 proc. w perspektywie 5 lat – podano w informacji.

Raport wskazuje także na różnice pokoleniowe. Znacznie częściej za pan brat z zakupami online sa? młodsi przedsiębiorcy. 4 na 10 przedstawicieli Zetek robi od 41 do 70 proc. takich zakupów, podczas gdy 4 na 10 reprezentantów pokolenia BB – od 21 proc. do 30 proc. ”Jednak największej dynamiki wzrostu spodziewają sie? pokolenia Y oraz BB – odpowiednio 60 proc. i 51 proc. zapytanych szacuje wzrost na poziomie 31 proc. – 50 proc.” – wynika z raportu.

Dane zaprezentowane przez EFL pokazują, że wraz ze wzrostem wielkości firmy, będzie rósł w przyszłości udział zakupów online dla firmy. Ponad połowa badanych (57 proc.) ze średnich przedsiębiorstw twierdzi, z˙e za 5 lat udział zakupów online wzrośnie o 31-50 proc. Mikro podmiotów o takiej opinii jest zdecydowanie mniej (37 proc.).

Raport „Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą” jest 11. opracowaniem z serii „Pod lupą”, wydanym przez Europejski Fundusz Leasingowy w ramach projektu „Europejski Fundusz Modernizacji Polskich Firm”. Obecna edycja koncentruje się na trendach w sektorze MŚP oraz na rynku leasingu. Badanie ilościowe „Pod lupą” zostało zrealizowane przez ICAN Institute na zlecenie EFL z właścicielami, współwłaścicielami i osobami odpowiedzialnymi za finanse w segmencie firm MŚP z całego kraju, z różnych branż. W sumie zrealizowano 500 wywiadów. Badanie wykonano metodą telefonicznych ankiet (CATI) od 25 marca do 14 kwietnia 2021 roku.

Europejski Fundusz Leasingowy powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole.