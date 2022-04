Co dalej ze zwiększaniem produkcji ropy przez OPEC?

Notowania ropy naftowej znajdują się dzisiaj rano pod delikatną presją podaży – i wiele wskazuje na to, że na minusie zakończą cały bieżący tydzień, po wzrostowym poprzednim tygodniu. Pogorszenie nastrojów na rynku ropy naftowej nastąpiło nawet mimo pojawiających się informacji o planach Unii Europejskiej w zakresie ograniczania importu ropy naftowej z Rosji lub nawet wprowadzenia całkowitego zakazu dostaw ropy z tego kraju.

Plany te jednak są póki co w powijakach, a inwestorzy nie zapominają o innym czynniku, który na rynku ropy może być równie istotny w tym roku w kontekście cen tego surowca. Chodzi o możliwy spadek popytu na ropę naftową (a w zasadzie, póki co raczej spowolnienie dynamiki jego wzrostu), wynikający z pogarszającej się sytuacji gospodarczej na świecie. Wysokie ceny paliw, wzrost stóp procentowych – już same te czynniki ograniczają aktywność wielu sektorów przemysłu oraz popyt ze strony konsumentów.