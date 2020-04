Co może zrobić pracodawca, aby zminimalizować skutki pandemii w firmie

Pandemia koronawirusa zagroziła nie tylko bezpieczeństwu naszego zdrowia, ale przede wszystkim stabilności finansowej wielu podmiotów. Warto poznać sposoby na radzenie sobie z tą sytuacją i wykorzystać wszystkie dostępne możliwości.

Jeszcze przed kilkoma tygodniami nawet najbardziej sceptyczni ekonomiści i analitycy nie byli w stanie przewidzieć skali gospodarczych zawirowań wywołanych przez pandemię COViD-19. Utrzymująca się od wielu lat hossa sprawiała, że kwitły inwestycje, a ich pozytywne skutki obserwowali zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci. W mgnieniu oka sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Jest to tym bardziej bolesne, że ostatni raz ujemnego PKB doświadczyliśmy w 1991 roku. Od tamtego czasu nie przestawaliśmy się rozwijać, czego rezultatem była coraz lepsza koniunktura. Dziś doskonale wiemy, że nie uda się utrzymać tej tendencji. Według różnych danych dynamika produktu krajowego brutto wyniesie w 2020 roku od -2,1 (według analityków Credit Agricole) do -4,4% (zdaniem specjalistów banku PEKAO). Chociaż przeciętny konsument rzadko zwraca uwagę na ten wskaźnik, idą z nim w parze miliardy złotych znikające z naszego rynku, tysiące bankrutujących firm i najprawdopodobniej miliony miejsc pracy. W szczególnie trudniej sytuacji znaleźli się pracodawcy, którzy biorą na siebie największą odpowiedzialność. Aby przetrwać kryzys, muszą umiejętnie korzystać z różnorodnych narzędzi i wdrożyć w życie efektywne strategie.

Koronawirus z perspektywy pracodawcy

Z gospodarczymi skutkami globalnej pandemii COViD-19 zetknął lub zetknie się każdy z nas. Pracodawcy są jednak w wyjątkowo trudnym położeniu: efektywne prowadzenie biznesu wiąże się z absorpcją dużych środków, a olbrzymie nakłady są przy tym przeznaczane na pensje i powiązane z nimi ubezpieczenia społeczne kadr. Jednocześnie utrzymanie zatrudnienia jest kluczowe zarówno dla pracowników, jak i całej gospodarki, i to nie tylko z ekonomicznego, ale również społecznego punktu widzenia. Przywykliśmy już do sytuacji, w której bezrobocie utrzymywało się na niskim poziomie. Po raz pierwszy od okresu transformacji rozmawialiśmy również o tym, czy mamy już do czynienia z rynkiem pracownika. Pandemia koronawirusa przerwała te rozważania i postawiła nas w zupełnie innej sytuacji: dziś musimy podjąć efektywne kroki w celu minimalizacji strat i ochronieniu jak największej liczby miejsc pracy, przy jednoczesnym zachowaniu potencjału przedsiębiorstw. To niezwykle trudne, ale nie niemożliwe.

Kompleksowe działania

Aby walka z gospodarczymi konsekwencjami globalnej pandemii koronawirusa z Wuhan była skuteczna, należy jak najszybciej podjąć efektywne kroki w tym zakresie i skorzystać z pełni dostępnych możliwości. Wymaga to jednak kompleksowej wiedzy i sporych umiejętności analitycznych. Najlepiej również w tym aspekcie oprzeć się na wiedzy i doświadczeniach ekspertów. Doskonałym sposobem na poznanie ich metod na przeciwdziałanie skutkom kryzysu będzie udział w antykryzysowych webcastach "Pulsu Biznesu". Poznanie dostępnych możliwości pomoże w ułożeniu właściwej strategii i podjęciu skutecznych działań. Dzięki temu przejście przez okres największego niepokoju będzie łatwiejsze, a perspektywy na rozwój w późniejszym etapie zdecydowanie lepsze.

Tarcza antykryzysowa przyjdzie z pomocą

W sposób szczególny do potrzeb pracodawców w związku z pandemią koronawirusa odniósł się również rząd. W proponowanej tarczy antykryzysowej aż 212 mld zł przewidziano na wsparcie gospodarki, w tym 74,2 mld zł ma trafić w różnej formie do przedsiębiorstw, a 30 mld zł zabezpieczyć pracowników. Chociaż eksperci i sami odbiorcy mają wiele zastrzeżeń nie tylko do wysokości, ale również formy pomocy i dodatkowych wymogów formalnych, bezsprzecznie warto skorzystać ze wszystkich dostępnych opcji. Tych jest całkiem sporo: część z nich jest ściśle powiązana z utrzymaniem stanu zatrudnienia, inne natomiast mają za zadanie wesprzeć firmy w trudnym okresie i ułatwić zgromadzenie kapitału niezbędnego do przetrwania, a w następnym okresie także realizacji kluczowych inwestycji.

Konkrety dla przedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa przewiduje sporo opcji dla przedstawicieli świata biznesu. Warto je wyliczyć, aby zorientować się w ich potencjalne i możliwym zastosowaniu w konkretnym przypadku:

• Zwolnienie z ZUS: pracodawcy opłacający składki za mniej niż 10 ubezpieczonym mogą wnioskować o umorzenie ich za okres trzech miesięcy (marzec, kwiecień i maj).

• Dofinansowanie do pensji. W ramach tarczy antykryzysowej możliwe jest również uzyskanie dopłaty do pensji pracowników.

• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń z FGŚP w przypadku przestoju lub ograniczenia czasu pracy..

• Pożyczka obrotowa z ARP na deficyt funduszu wynagrodzeń.

• Specjalne pożyczki w wysokości 5 tys. zł dla mikrofirm.

• Jednorazowe świadczenie postojowe.

• Dopłaty do odsetek kredytów oferowane przez BGK.

• Odstąpienie od kar umownych ow przypadku opóźnień w realizacji zamówień publicznych.

• Rezygnacja z kar prolongacyjnych.

• Kredyt z gwarancją de minimis do wartości 3,5 mln zł dla sektora MŚP.

• Możliwość podwyższenia kapitału lub finansowania przez obligacje.

• Refinansowanie umów leasingowych firm transportowych przez ARP.

Opcje dla pracodawcy

Z perspektywy pracodawcy kluczowe okażą się cztery pierwsze propozycje. W uprzywilejowanej pozycji znajdują się mikroprzedsiębiorcy, mogą bowiem uzyskać spore oszczędności, nie opłacając przez trzy następujące po sobie miesiące kompletnych składek ZUS za siebie i swoich pracowników. Właściciele większych firm również mogą jednak uzyskać pomoc, która powinna okazać się sporą ulgą w kryzysowym momencie. Dofinansowanie do wynagrodzenia pozwoli przedsiębiorstwom, które były zmuszone do wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub ograniczenia czasu pracy, uzyskać spore dopłaty do wynagrodzeń: od 1533,09 zł w pierwszym scenariuszu do 2079,43 zł w drugim. Możliwość skorzystania z tej opcji będzie jednak zależna od spadku obrotów: ten musi wynieść nie mniej niż 15% w odniesieniu do dwóch następujących po sobie miesięcy w 2020 roku. Na podobnej zasadzie działa również dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń. Tutaj jednak wysokość wsparcia zależna będzie od poziomu obrotów. W przypadku 30% spadku uzyskać można 50% dopłatę do etatu (w stosunku do minimalnego wynagrodzenia wraz ze składkami). Jeżeli obroty spadły w wyniku pandemii o 80%, dopłata może wynieść do 90%.

Lepsza organizacja

Nie tylko rządowe wsparcie okaże się kluczowe w okresie walki z gospodarczymi skutkami epidemii. Warto również znaleźć nowe sposoby na efektywne zarządzanie biznesem w tych szczególnych warunkach. Spore możliwości w tym zakresie daje nam nowoczesna technologia: znaczna część pracowników może wykonywać swoje obowiązki zdalnie. Warto przekonać się do tego sposobu współpracy i opracować plan, który umożliwi czerpanie korzyści z tego tytułu zarówno im, jak i firmie. W tym przypadku również warto korzystać z eksperckiej wiedzy i sięgać po nowoczesne narzędzia. Badania naukowe i rynkowe doświadczenia jasno pokazują, że tryb home office to nie substytut, ale znakomity sposób na maksymalizację efektywności i wyzwolenie nowego potencjału. Aby dawał rezultaty, musi iść za nim również odpowiednia organizacja i wypracowanie nowych standardów.

Komunikacja jest jeszcze ważniejsza

W dobie pandemii koronawirusa jeszcze większy nacisk należy położyć na kwestię komunikacji wewnętrznej. Utrzymanie odpowiedniego kontaktu z pracownikami i informowanie ich na bieżąco o wszystkich aspektach funkcjonowania firmy w tym trudnym czasie może znacząco ułatwić wychodzenie z kryzysu, pozwoli również na zachowanie relacji wewnątrz zespołów i efektywne wykonywanie obowiązków pomimo znacznych trudności organizacyjnych związanych z pandemią koronawirusa. Warto opracować również strategię komunikacyjną dotyczącą kontrahentów i klientów, aby nie stracić z nimi kontaktu i zadbać o wizerunek firmy.

Autor: Paweł Łaniewski