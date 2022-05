Co się dziś dzieje na węgierskim BUX-ie?

Na giełdach Azji i Oceanii lekko dziś przeważały niewielkie spadki (najsilniej – o 0,84 proc. – zniżkował tajwański TAIEX). Najwyższy poziom od 3 lat osiągnął dziś Shanghai B-Share Index.

Europejskie giełdy otwierały się generalnie na niewielkich plusach (ok. 9:20 DAX +0,3 proc., CAC 40 +0,14 proc.). Intrygującym wyjątkiem był węgierski BUX, który po spadku we wtorek o 1,1 proc., w środę o 3,4 proc., na początku czwartkowej sesji tracił w pewnym momencie prawie 10 proc. osiągając najniższy poziom od końca 2020 roku. Potem nastąpiło pewne uspokojenie sytuacji i skala spadku uległa redukcji do mniej niż 5 proc. Można sądzić, że ta duża nerwowość ma związek z wprowadzonym przez węgierski rząd w związku z wojną na Ukrainie stanem wyjątkowym.

fot. Bloomberg

WIG-20 rósł na początku czwartkowej sesji o +0,47 proc. „Tradycyjnie” ostatnio wśród składników mWIG-u 40 najwyżej od 4 lat były ceny akcji Grupy Azoty. Cena akcji Celonu Pharma osiągnęła najniższy poziom w swej prawie 6-letniej historii.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA lekko dziś rano spadała utrzymując się w okolicach miesięcznych minimów.

Ceny kontraktów na ropę naftową minimalnie dziś rano drożały (WTI +0,38 proc., Brent +0,15 proc.) utrzymując się powyżej poziomu 110 USD. Lekko taniały dziś metale szlachetne, nieco silniej – o 1,14 proc. – miedź. Wczoraj najwyższy poziom od 5 lat osiągnęły ceny kontraktów na biały cukier na ICE.

Po ostatnim silnym rajdzie w górę i wczorajszym spadku dziś rano kurs EUR/USD nadal lekko zniżkował (-0,12 proc.). Złoty podążając za euro lekko słabł (USD/PLN +0,29 proc., EUR/PLN +0,2 proc.). Węgierski forint był dziś najsłabszy wobec euro od 2,5 miesiąca.

Kurs BTC/USD nadal przebywał w obrębie formującej się od 3 tygodnie formacji „trójkąta symetrycznego” (dziś rano -0,77 proc.).