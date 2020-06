Co się z nami dzieje?

W obecnym czasie doświadczamy sytuacji, która wcześniej nie miała swojego precedensu i nie mamy możliwości odwołania się do wypracowanych sposobów czy wzorców zachowań. Nasze organizmy i umysły nie są gotowe na uczucie przedłużającego się stanu niepewności i napięcia wywołanego lękiem nie tylko o zdrowie, ale także o przyszłość i cały znany nam świat.

Emocje to wyraz człowieczeństwa. Emocje nie są niczym złym, ani dobrym. Emocje to reakcja naszego umysłu na sytuację oraz bodźce jakie jej towarzyszą.

Pojawianie się wirusa i rozszerzanie się zakażeń na skalę światową, reakcje rządów, całkowita zmiana codziennego funkcjonowania spowodowała niekończący się ciąg pytań wynikający z budzących się w umysłach emocji: co dalej? Jak będzie wyglądała przyszłość? Ta najbliższa i ta odleglejsza? Czy sobie w niej poradzę? Czy odnajdę się w nowej rzeczywistości? Co z dziećmi, rodzicami, pracą? Co z wakacjami?

Zajrzyjmy w siebie

Początkowo mieliśmy okazję obserwować występujący u ludzi strach, lęk przed zakażeniem, utartą zdrowia a nawet życia. Są to emocje bardzo pierwotne, których dawno nie doświadczaliśmy na taką skalę i w takiej intensywności. Wywołało to uczucie zagrożenia i niepewność. Przedłużający się stan braku poczucia bezpieczeństwa objawiał się zagubieniem, które stopniowo przeradzało się w zniechęcenie i smutek.

Ograniczona wolność i możliwość wyboru, zamknięta przestrzeń i przedłużające się zakazy i nakazy, które początkowo były zrozumiałe i solidarnie akceptowane, powoli wywoływały zniecierpliwienie i rozdrażnienie. Ci bardziej impulsywni już reagują złością, gniewem a nawet agresją, co mamy okazję śledzić w światowych serwisach informacyjnych.

Co to jest stres?

Wszystkie te emocje są wynikiem stresu. Stres jest wpisany w egzystencję i stanowi czynnik obronny każdego organizmu. Pojawia się kiedy brakuje równowagi pomiędzy normalnym funkcjonowaniem i możliwościami, a nowymi wymogami sytuacji. Ma on charakter subiektywny i jego siła zależy od stanu naszej psychiki. Z definicji – cały organizm zostaje postawiony na baczność, a uwaga skoncentrowania wyłącznie na zagrożeniu i wykonaniu zadania. W swoim założeniu ma pełnić rolę motywatora i mobilizować do działania.

Dlaczego stres w trakcie pandemii jest inny?

W sytuacji, kiedy brakuje nam informacji, wiedzy i odpowiedniego doświadczenia, sytuacja zaczyna nas przerastać. Brak wsparcia, dezinformacja pogłębiają poczucie zagrożenia. Zamiast działania, pojawia się paraliżujący strach i zniechęcenie a spirala stresu nakręca się. Stres staje się permanentny.

Taki scenariusz pojawia się przy obniżonej odporności psychicznej, lecz w obecnej sytuacji można założyć, że dotyczy to większości ludzi. Naukowcy alarmują i zwracają uwagę na palącą potrzebę rozwiązywania problemów psychologicznych społeczeństw dotkniętych pandemią. Poza ekonomią, gospodarką, zdrowiem fizycznym, także zdrowie psychiczne będzie jednym z obszarów najbardziej dotkniętych skutkami pandemii.

Stres motywatorem

Dojrzałość emocjonalna to umiejętność identyfikowania pojawiających się emocji u siebie i innych oraz odpowiednie nimi zarządzanie. Aby przedłużający się stres nie odcisnął niekorzystanego piętna na psychice i nie przyniósł trudno odwracalnych zmian w sposobie myślenia, nie poddawajmy się mu biernie. Przed nami, całym społeczeństwem i każdym z osobna, ogromne i odpowiedzialne zadanie zidentyfikowania swoich emocji i zrozumienia ich. Pomóżmy także innym – swoim bliskim, przyjaciołom, współpracownikom, podwładnym.

Najsilniejszym motywatorem dla naszych działań są nasze własne emocje. Warto zdawać sobie z tego sprawę, poznać je i oswoić.

Autor: Izabela Kielczyk, Psycholog biznesu, Psychoterapeuta, Trener ludzi biznesu

