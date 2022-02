Co to jest digital marketing? Jakie są elementy marketingu cyfrowego?

Mierzalność prowadzonych działań, ogromne grupy docelowe, łatwość targetowania komunikatów czy możliwość ograniczenia kosztów to tylko kilka argumentów przemawiających za prowadzeniem działań marketingowych w kanałach cyfrowych. Sprawdźmy zatem, czym jest digital marketing i jakie są jego elementy.

Wzrost gospodarki cyfrowej i ograniczenia w mobilności spowodowane pandemią koronawirusa zwiększyły zainteresowanie digital marketingiem. Biznes coraz częściej dostrzega, jak ważnym obszarem prowadzenia działań reklamowych jest przestrzeń cyfrowa. Pozycja w wyszukiwarkach, obecność w mediach społecznościowych czy realizacja kampanii płatnych daje szansę na realizację ambitniejszych celów przy mniejszych - w stosunku do tradycyjnego marketingu - nakładach finansowych. Aby lepiej wyobrazić sobie, jaki potencjał drzemie w digital marketingu warto sięgnąć do cyklicznego badania „Data never sleeps 9.0” przygotowanego przez platformę DOMO.

W lipcu 2021 r. internet docierał do 65% światowej populacji, co stanowiło wzrost o 10% w porównaniu do stycznia tego samego roku. To dane dające do myślenia, ale mające bardzo ogólnikowy charakter. Dlatego twórcy badania idą krok dalej i cykliczne sprawdzają, ile danych generowanych jest w każdej minucie przez popularne serwisy internetowe. I tak każdej minuty użytkownicy:

Facebooka udostępniają 240 tys. fotografii,

Instagrama dzielą się 65 tys. zdjęć,

TikToka oglądają 167 mln filmów,

Google przeprowadzają 5,7 mln wyszukiwań,

YouTube streamują 694 tys godzin materiałów,

Amazona wydają 283 tys. dolarów amerykańskich.

Dane te obrazują, jakim miejscem stał się internet i dlaczego pomijanie kanałów cyfrowych w działaniach marketingowych jest pomysłem co najmniej wątpliwym. Digital marketing nie dotyczy wyłącznie biznesów prowadzonych w 100% online. Podjęcie działań digitalowych może przynieść efekty także w przypadku działalności prowadzonej w punktach stacjonarnych.

Prowadzenie skutecznych działań reklamowych wymaga kompetencji w wielu specjalistycznych obszarach.

Co to jest digital marketing?

Digital marketing, nazywany także marketingiem cyfrowym, online marketingiem i marketingiem internetowym, jest zbiorem działań pozwalającym na reklamowanie produktów i usług w kanałach cyfrowych w internecie. W ogólnym rozumieniu odbiorcami komunikacji są użytkownicy komputerów i urządzeń mobilnych. W tym celu wykorzystywane są m.in. media społecznościowe, wyszukiwarki internetowe, witryny internetowe, aplikacje mobilne, wiadomości SMS/MMS i poczta elektroniczna.

Warto przy okazji wspomnieć, że digital marketing jest pojęciem bardziej pojemnym od marketingu internetowego i obejmuje działania prowadzone zarówno w internecie, jak i w innych mediach cyfrowych, do których zaliczyć można radio i telewizję. Z uwagi na szerokie spektrum działań związanych z digital marketingiem, dla skutecznej realizacji celów konieczne jest zaangażowanie specjalistów z takich dziedzin, jak sprzedaż internetowa, pozycjonowanie, grafika, content marketing, PR, zarządzanie, social media czy performance. Tłumaczy to dlaczego tak trudno jest samodzielnie realizować i monitorować kampanie reklamowe w sieci.

Co składa się na digital marketing?

Skuteczny digital marketing to działania wielopłaszczyznowe, co przekłada się na konieczność prowadzenia skoordynowanych działań w kilku kluczowych obszarach. Samo posiadanie strony internetowej nie jest czynnikiem pozwalającym na budowę trwałej przewagi konkurencyjnej. Szczególnie w sytuacji, kiedy witryna nie jest widoczna w wynikach wyszukiwania na ważne dla biznesu frazy. Ważne jest, aby z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi dobrze zdefiniować grupę docelową i znaleźć miejsca, w których interakcja użytkownika z marką jest najbardziej prawdopodobna. Marketing cyfrowy jest zatem połączony z takimi obszarami, jak:

Pozycjonowanie (SEO - Search Engine Optimization) - polega na prowadzeniu działań zmierzających do osiągania wysokich bezpłatnych pozycji w wyszukiwarkach internetowych. Pozyskany ruch organiczny można wykorzystać w celu zwiększenia konwersji celu. Osiąganie najwyższych pozycji w wynikach wyszukiwania musi być skorelowane z frazami kluczowymi ważnymi z punktu widzenia prowadzonego biznesu czy konkretnej oferty. Pozycjonowanie związane jest z tworzeniem wartościowych tekstów zawierających słowa kluczowe oraz optymalizacją techniczną strony obejmującą np. dostosowanie adresów URL, wdrożenie spójnej struktury linków wewnętrznych, przeciwdziałanie duplikacji treści czy dopasowanie witryny do urządzeń mobilnych. Optymalizacja pod kątem SEO jest zadaniem czasochłonnym i wymagającym bieżącego monitoringu, z uwagi na równoległe działania konkurentów w tym zakresie.

Content marketing - czyli tzw. marketing treści. Często wspomina się, że content jest królem, ale w zasadzie chodzi tu wyłącznie o tworzenie użytecznych, wartościowych i unikalnych treści stawiających na pierwszym miejscu potrzeby użytkownika. Ważne, aby teksty wyczerpywały poruszane zagadnienie, a ich architektura pozwalała na szybkie znajdywanie najważniejszych informacji. Content marketing to nie tylko teksty, dlatego warto wzbogacać treści o przydatne infografiki, tabele, zdjęcia czy materiały wideo. Jest duża szansa, że publikacje odpowiadające na nurtujące użytkowników pytania i rozwiązujące ich problemy, sprawią, że Twoja witryna stanie się miejscem pierwszego wyboru. Czasy, kiedy teksty niskiej jakości przesycone frazą kluczową spełniały swoją rolę minęły bezpowrotnie.

Social media marketing - media społecznościowe są obszarem pozwalającym zbudować zaangażowaną społeczność, która nie tylko może zwiększyć konwersję, ale także będzie pełnić rolę ambasadora marki. Skalę interakcji w social mediach dobrze obrazuje fakt, że każdej minuty relacje na Facebooku ogląda 44 mln użytkowników (według infografiki DOMO). Dlatego ważne jest prowadzenie profili firmowych na Facebooku, Instagramie, Twitterze, Linkedinie lub w innym miejscu zwiększającym szansę zbudowanie społeczności wokół marki. Należy zadbać o odpowiednią interakcję z użytkownikami, posiłkując się nie tylko statycznymi postami, ale również filmami, transmisjami live czy quizami, a także odpowiadać na ich bieżące potrzeby bez drastycznych opóźnień. Z uwagi na ograniczone zasięgi bezpłatnych postów, wypromowanie profilu firmowego wymaga często wykupienia reklamy płatnej.

E-mail marketing - często kojarzy się z leciwą formą promocji, jednak jest to bardzo mylne wrażenie. E-mail marketing nadal ma swoje niezaprzeczalne plusy. Pierwszym z nich jest globalny zasięg pozwalający docierać do olbrzymiej liczby odbiorców w tym samym czasie. Kolejnym atutem, zakładając posiadanie bazy odbiorców, jest niski koszt dotarcia do potencjalnego klienta. Wiele narzędzi do e-mail marketingu posiada możliwość skorzystania z gotowych szablonów wiadomości, dzięki czemu nie jest konieczne skorzystanie z usług grafika lub programisty. E-mail marketing to także możliwość personalizacji wiadomości, dzięki czemu użytkownik może odnieść wrażenie, że komunikat został stworzony wyłącznie z myślą o nim. Działania te są również łatwo mierzalne - liczba dostarczonych wiadomości, a także liczba i sposób interakcji odbiorców jest znana, więc można łatwo określić opłacalność i skuteczność kampanii.

Kampanie Google Ads - dzięki platformie możliwe jest wyświetlanie płatnych reklam w wyszukiwarce Google, a także docieranie do klientów korzystających z usług należących do grupy, jak np. Gmail i YouTube. Możliwe jest także działanie w formie remarketingu, dzięki czemu użytkownik, który odwiedził daną stronę lub sklep internetowy, ale nie wykonał określonego działania, zachęcany jest do kolejnej wizyty. System reklamowy pozwala niemal natychmiastowo pojawić się na szczycie wyników wyszukiwań - nad wynikami organicznymi. Google Ads daje możliwość błyskawicznego dotarcia do szczegółowo zdefiniowanej grupy docelowej. Kierowanie kampanii może odbywać się pod kątem m.in. słów kluczowych, lokalizacji reklamy, wieku i języka klienta czy częstotliwości wyświetlania. Korzystanie z Google Ads pozwala osiągnąć szybkie efekty i daje możliwość ciągłego monitoringu prowadzonych działań, co z punktu widzenia digital marketingu jest bardzo pożądaną opcją.

Marketing automation - to usprawnienie procesów marketingowych za pomocą oprogramowania przetwarzającego duże zbiory danych, dzięki czemu prowadzenie spersonalizowanej komunikacji w wielu kanałach staje się prostsze. Marketing automation pozwala precyzyjnie określić atrybuty grupy docelowej, gromadząc szczegółowe dane o użytkownikach uwzględniające ich cechy, zachowania czy przeprowadzone wcześniej transakcje. W celu automatycznej i spersonalizowanej komunikacji z klientem wykorzystywane są m.in. wiadomości SMS, e-mail czy Facebook messenger.

Digital marketing - co dalej?

Digital marketing to bardzo szerokie pojęcie, a prowadzenie skutecznych działań reklamowych wymaga kompetencji w wielu specjalistycznych obszarach. Mnogość zagadnień związanych z marketingiem cyfrowym może zniechęcać część firm do przestawienia się na promocję online. Wszystko jednak wskazuje, że rynek nadal będzie zmierzać w kierunku gospodarki cyfrowej. Zgodnie z raportem „Digital 2021: Poland” przygotowanym przez agencję We Are Social i Hootsuite wydatki na reklamę internetową w Polsce w 2020 r. wyniosły 1,49 mld dolarów, w tym 492,1 mln na reklamy w wyszukiwarkach i 332,6 mln na reklamy w social mediach. To liczby, obok których trudno przejść obojętnie.

Autor: Bartłomiej Borucki, Redaktor, Bankier.pl

Źródła:

https://www.domo.com/learn/infographic/data-never-sleeps-9

https://datareportal.com/reports/digital-2021-poland