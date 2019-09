Co zrobić żeby polski lobbing był lepiej słyszalny w UE?

Lobbing na rzecz przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i jej agendach jest bardzo istotny. Co robić, by go bardziej rozwijać i uczynić głos Polski donośniejszym, zastanawiali się uczestnicy debaty „Reprezentacja przedsiębiorców w instytucjach i przedstawicielstwach Unii Europejskiej” podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

W Brukseli uchwala się ponad 70 proc. przepisów mających wpływ na działania europejskich przedsiębiorców. To również źródło przepisów prawnych stanowionych w krajach członkowskich Unii. Aby te przepisy faktycznie wspierały rozwój firm, zamiast go hamować, potrzebny jest jednak skuteczny lobbing. Przynajmniej kilka krajów ma w Brukseli kompetentnych i skutecznych reprezentantów, potrafiących wytłumaczyć, co jest, a co nie w interesie ich przedsiębiorców i najważniejszych sektorów gospodarki.