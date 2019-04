Coeure: EBC nie musi osłabiać wpływu ujemnych stóp

Benoit Coeure, członek zarządu Europejskiego Banku Centralnego odpowiedzialny za rynki, uważa, że nie ma powodu, by osłabiać wpływ ujemnych stóp procentowych na banki. Stwierdził, że nowa seria długoterminowych pożyczek może być mniej „hojna” niż poprzednia runda.

W wywiadzie dla niemieckiego dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung” powiedział, że obecnie nie widzi argumentów przemawiających za koniecznością objęcia ujemną stopą procentową tylko części kapitałów, rezerw.

Zobacz więcej Benoit Coeure fot. Bloomberg

Ci, którzy czerpaliby zyski z tzw. tieringu (rozwarstwienia)) to przede wszystkim banki o dużej nadwyżce płynności, z których wiele znajduje się we Francji i Niemczech, gdzie kredyty bankowe już są wysokie. Nie ma więc dowodów na to, że ujemna stopa depozytowa jest niekorzystna dla akcji kredytowej. Przeciwnie – twierdzi oficjel.

Przyznał jednak, że ujemne stopy procentowe - obowiązujące od prawie pięciu lat - mogą powodować pewne negatywne skutki uboczne, które zwiększają się, im dłużej narzędzie jest używane. Podkreślił, że ich przydatność powinna być „regularnie” kontrolowana .

Chociaż polityka monetarna ma również wpływ na rentowność banków, nie jest one „największym problemem” – dodał Coeure.

Ma on mieszane odczucia odnośnie kondycji gospodarki eurolandu. Co prawda najbardziej aktualne prognozy banku centralnego zakładają przyspieszenie wzrostu w drugiej połowie roku, ale konieczne do tego będzie rozwiązanie sporu handlowego USA z Chinami i Unią Europejską,.

Weryfikacja dotychczasowych projekcji ma być ogłoszona w czerwcu, kiedy EBC prawdopodobnie ogłosi warunki swojego nowego programu pożyczkowego, tzw. TLTRO.

Francuz jest jednym z głównych pretendentów do objęcia schedy po ustępującym w październiku ze stanowiska szefa EBC Mario Draghim.