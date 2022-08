Columbus Energy miał 41,9 mln zł straty netto w II kwartale

Przychody firmy, kierowanej przez Dawida Zielińskiego, wyniosły 96,9 mln zł (spadek o 45 proc. r/r), strata operacyjna 36,6 mln zł, a strara EBITDA 32 mln zł.

Po I półroczu przychody sięgają 322 mln zł (-2,7 proc.), strata operacyjna 44,6 mln zł, a strata netto 55,7 mln zł.

W komentarzu do wyników zarząd przyznaje, że konsekwencje braków i niedociągnięć wieku dziecięcego organizacji będą jeszcze długo odczuwane. Podstawowa linia biznesowa - czyli sprzedaż bezpośrednia - przyniosła słaby wynik w drugim kwartale, co jest pokłosiem zmian, które zaszły 1 kwietnia.

“Rynek zatrzymał się przez nową ustawę, a wojna w Ukrainie, galopująca inflacja i wysokie stopy procentowe dodatkowo powstrzymywały właścicieli domów przed decyzjami zakupowymi” - napisano w komentarzu.

Jak jednak dodano, rynek się odbudowuje w tempie 20-30 proc. miesięcznie. W lipcu przychody spółki wyniosły 40 mln zł, a cel na ten rok to przekroczenie 60 mln zł przychodów miesięcznych. Optymalizacja kosztów ma pozwolić na powrót do zyskowności. Nie sprecyzowano jednak - kiedy.

Columbus chciałby w tym roku przenieść notowania na główny rynek GPW. Spółka niedawno złożyła prospekt emisyjny w KNF.

- Jest to nasze drugie podejście i nie ukrywam, że tym razem prospekt wygląda dojrzalej. Trudno teraz oszacować termin, ale mam nadzieję, że uda nam się przenieść notowania jeszcze w tym roku. Sytuacja związana z notowaniem Columbus Energy na fixingu jest niekomfortowa, dlatego przy okazji kwartalnej rewizji GPW będziemy wnioskować o przywrócenie Spółki do notowań ciągłych - wyjaśnia Dawid Zieliński, prezes i główny akcjonariusz spółki, który do 19 sierpnia ma opcję odkupienia prawie 11 mln akcji spółki od JR Holdingu i Januarego Ciszewskiego.

