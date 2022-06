Conoco: duża zmienność na rynku gazu może trwać lata

Na globalnym rynku gazu pojawiła się duża zmienność z powodu imperialnej polityki Rosji, głównego eksportera „błękitnego paliwa”, oraz przeciwstawienia się jej przez wiele krajów, przede wszystkim z Europy. Jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę pod koniec lutego, Kreml był oskarżany o wykorzystywanie dostaw gazu jako narzędzia wywierania nacisku politycznego. W minionym tygodniu znów sięgnął po nie, co spowodowało wzrost cen gazu w Europie o ponad 40 proc.

- Nikt z nas nie wie jak długo to potrwa – powiedział Ryan Lance, prezes ConocoPhillips. – Musimy być przygotowani, że będzie to wiele miesięcy, a nawet lat – dodał.

Dlatego amerykańska spółka zdecydowała się zainwestować w 3,1 proc. udziałów w gazowym projekcie North Field East w Katarze, który szacowany jest na 29 mld USD. Wcześniej zainwestowały w niego inne zachodnie koncerny, w ostatnim czasie m.in. francuski TotalEnergies i włoski Eni.

fot. Bloomberg

Saad Al-Kaabi, katarski minister ds. energii powiedział, że kiedy na początku 2026 roku North Field East zacznie dostarczać gaz, zwiększą się jego dostawy do Europy. Obecnie 80 proc. skroplonego gazu ziemnego jest eksportowane przez Katar do Azji. Dzięki North Field East udział Europy w eksporcie LNG wzrośnie do 40-50 proc.