COP24: przyjęto deklarację o solidarnej i sprawiedliwej transformacji

Przedstawiciele 45 państw zgromadzeni na globalnym szczycie klimatycznym ONZ – COP24 w Katowicach przyjęli przez aklamację deklarację o solidarnej i sprawiedliwej transformacji (ang. Solidarity and Just Transition Silesia Declaration) - poinformowało we wtorek biuro prasowe szczytu.

Deklarację przygotowała polska prezydencja, a w jej imieniu dokument podpisał Prezydent RP Andrzej Duda.



Deklaracja zakłada realizowanie celów związanych z ochroną klimatu przy jednoczesnym utrzymaniu rozwoju gospodarczego i miejsc pracy w duchu dziedzictwa „Solidarności".



"Podpisanie deklaracji było najważniejszym punktem Szczytu Głów Państw i Szefów Rządów" - napisano.



Jak podkreślił, cytowany w komunikacie, prezydent Andrzej Duda, "Polska zawdzięcza swoją demokrację wielkiemu ruchowi społecznemu Solidarność, który wyrósł z ruchu związkowego, z walki o prawa pracownicze, możliwości zrzeszania się w wolne związki zawodowe, z walki o prawa socjalne". "Przygotowując deklarację o sprawiedliwej i solidarnej transformacji, odwołujemy się do tego dziedzictwa" - podkreślił.



Prezydent wskazywał na Górny Śląsk jako region-symbol wielkiej przemiany, która dokonała się w Polsce, pozwalając jej obecnie współkształtować globalną politykę ochrony klimatu i wychodzić z własnymi, ambitnymi inicjatywami.



"Sygnatariusze deklaracji potwierdzają, że dla powodzenia działań zmierzających do stworzenia gospodarki niskoemisyjnej, kluczowa jest społeczna aprobata dla zachodzących zmian. Dlatego w pierwszej kolejności należy zapewnić bezpieczeństwo socjalne pracownikom, których miejsca pracy ulegać będą likwidacji bądź przekształceniu" - czytamy w komunikacie.



Dodano, że "solidarność, do której odwołuje się przyjęta deklaracja, oznacza również wspólną odpowiedzialność wszystkich państw globu za środowisko naturalne".



Globalny szczyt klimatyczny ONZ – COP24 w Katowicach potrwa do 14 grudnia. Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗

Podpis: PAP