Coraz chętniej odkładamy pieniądze na czarną godzinę

Z najnowszego badania Barometrwynika, że 90 proc. Polaków zdaje sobie sprawę z konieczności oszczędzania. Często zdarzają się nam jednak impulsywne zakupy i wydatki wyższe niż planowane. Nie dbamy też o zabezpieczenie oszczędności przed inflacją.

Dzień oszczędzania minął wprawdzie 31 października, ale na rozpoczęcie odkładania mniejszych lub większych kwot na przyszłość każdy dzień jest dobry. Świadomość tego — jak wynika z Barometru Providenta — ma już 90,1 proc. Polaków.

W 2017 r. konieczność budowania poduszki finansowej na przyszłość deklarowało zaledwie 78 proc. respondentów, a w 2018 r. 81 proc. Wyniki z badań przeprowadzanych w latach 2019–2020 były już wyższe o około 10 pkt proc.

Teraz dodatkowo pandemia i lockdowny pokazały, jak ważne jest odpowiednie gospodarowanie budżetem domowym i poczucie bezpieczeństwa finansowego, choć badanie pokazało, że różnie je pojmujemy.

Oszczędni, choć impulsywni

Chcemy oszczędzać, ale nie oznacza to, że nie ulegamy pokusom i okresowym promocjom. Trzech na czterech ankietowanych przyznało, że zdarza im wydawać więcej, niż planowali. Bardziej rozrzutne bywają kobiety. Nieprzemyślane wcześniej zakupy robi 82,6 proc. pań. Odsetek mężczyzn znajdujących się w takich sytuacjach jest o ponad 10 pkt proc. niższy.

Większość z nas, bo 67,7 proc., robi nieplanowane zakupy pod wpływem impulsu i — jak można było przypuszczać — częściej zdarza się to również kobietom. Do impulsywnych zakupów przyznaje się trzy czwarte pań i nieco ponad 58 proc. panów.

— Jak pokazują wyniki, wciąż mamy pewne problemy z zaplanowaniem zakupów i zdarza się nam skusić na atrakcyjną promocję czy przekroczyć ustalony budżet — mówi Karolina Łuczak, rzeczniczka Provident Polska.

— Jednak nawet kiedy pozwalamy sobie na większe lub spontaniczne wydatki, pamiętamy o tym, by nie naruszyć zbyt mocno swojej poduszki bezpieczeństwa. Aż 83,4 proc. Polaków deklaruje, że nie wydaje na impulsywne zakupy pieniędzy odkładanych na inny cel — dodaje przedstawicielka Providenta.

Poduszka chudsza i grubsza

Finansowe poczucie bezpieczeństwa dla każdego oznacza co innego. Co piątemu ankietowanemu wystarczy do 1 tys. zł oszczędności, 37 proc. ankietowanych miałoby poczucie komfortu przy posiadaniu 4–10 tys. zł a ponad jedna czwarta osób — ponad 10 tys. zł.

— Niemal 55 proc. respondentów deklaruje, że udało im się zgromadzić oszczędności w kwocie, którą uważają za wystarczającą, by czuć się bezpiecznie. To wynik o około 2,5 pkt proc. lepszy niż rok temu, ale gorszy niż dwa lata temu. W 2019 r. 61,4 proc. Polaków czuło się zabezpieczone finansowo — podkreśla Karolina Łuczak.

— Taki wynik nie dziwi. Wciąż co czwarty badany deklaruje, że oszczędza mniej niż przed pandemią. Widać jednak, że sytuacja stopniowo się poprawia, a my odbudowujemy poczucie finansowego bezpieczeństwa — dodaje.

Niewiele ponad 25 proc. badanych oszczędza na przyszłość pieniądze, które zostają im na koniec miesiąca. Podobny odsetek przyznaje, że nie ma żadnej strategii oszczędzania i nieregularnie odkłada różne sumy.

— Warto jednak na początku każdego miesiąca odkładać określoną kwotę i założyć, że jej nie mamy. Pod koniec roku możemy być miło zaskoczeni, ile pieniędzy zgromadziło się w bezpiecznej poduszce finansowej — podkreśla Karolina Łuczak.

Na razie tylko co piąty ankietowany realizuje taką strategię i każdego miesiąca systematycznie odkłada z góry założoną kwotę.

Wbrew stereotypom

Z badań Providenta wynika, że chcemy oszczędzać, ale nie umiemy zabezpieczać oszczędności przed inflacją, która nie tylko po raz pierwszy od 20 lat przekroczyła 6 proc., ale niebezpiecznie zbliżyła się do 7 proc. Mimo to najczęściej oszczędzamy na nieoprocentowanych rachunkach bieżących lub na kontach oszczędnościowych, z których odsetki są niezauważalne. Przyznaje się do tego odpowiednio 36,2 i 38,9 proc. ankietowanych.

Prawie co czwarta osoba odkłada natomiast oszczędności w skarpecie. Nie dotyczy to jednak — co może być dużym zaskoczeniem — seniorów. Barometr Providenta przeczy więc stereotypom. Wśród respondentów z najstarszej grupy wiekowej z tego rozwiązania korzysta zaledwie 17,4 proc. osób — to najniższy odsetek wśród wszystkich badanych grup.

Mimo pandemii, w czasie której oszczędności wielu osób zostały nadszarpnięte, i galopującej inflacji, nie zmieniły się cele oszczędzania. Od lat najwięcej osób, bo 54,2 proc., oszczędza na czarną godzinę. Płeć nie ma tu znaczenia. Ponad 23 proc. badanych odkłada pieniądze na remont i umeblowanie mieszkania. Tyle samo Polaków myśli o wakacyjnym wyjeździe i podróżach, a prawie co piąta osoba odkłada na kupno samochodu w tym roku.