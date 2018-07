Coraz więcej innowacji w finansach

Nowoczesne rozwiązania w zakresie płatności to obszar, na który mocno stawiają wszystkie banki z Grupy Santander.

Możliwości wygodnego płacenia i przekazywania środków — czynności, które za pośrednictwem banku klienci wykonują wiele razy dziennie — to jedno z głównych źródeł ich satysfakcji i lojalności. Inne pola wykorzystania nowoczesnych technologii są równie ważne. Liczba klientów bankowości elektronicznej Grupy Santander na całym świecie na koniec minionego roku sięgnęła prawie 25,4 mln i była o 21 proc. wyższa niż w 2016 r. Celem na rok 2018 jest zwiększenie liczby klientów „cyfrowych” do 30 mln. Te wzrosty nie byłyby notowane, gdyby nie kolejne inwestycje Grupy we wdrożenia innowacyjnych rozwiązań i skuteczne przenoszenie większości usług bankowych do świata cyfrowego. Transakcje finansowe online, dostęp mobilny do usług i dalsze poszerzanie kanałów dostępu w formie portali i platform, z wykorzystaniem coraz bardziej zaawansowanych aplikacji, sztucznej inteligencji i analizy big data — tak przedefiniowuje bankowość Grupa Santander.

Bankowość dla klientów online

Jednym z kluczowych projektów cyfrowych w Grupie Santander w 2017 r. było powołanie Openbanku w Hiszpanii — pierwszego banku cyfrowego wykorzystującego infrastrukturę hostowaną w chmurze. Bank obsługuje ponad 1 mln klientów, którzy kontaktują się z nim online za pośrednictwem portalu albo przez aplikację mobilną. Openbank oferuje pełen zakres usług bankowych i inwestycyjnych, umożliwiając m.in. zawieranie transakcji w czasie rzeczywistym na 25 rynkach. Do zarządzania relacjami z klientami, w tym m.in. oceny ryzyka, Openbank wykorzystuje sztuczną inteligencję. To pozwala m.in. stworzyć zaawansowane modele przyznawania kart kredytowych, bo algorytmy oceny ryzyka kredytowego analizują większą liczbę czynników.

Bankowanie bez banku?

Z myślą o młodych klientach Santander uruchomił pierwsze cyfrowe, mobilne rozwiązanie do wykonywania płatności — platformę SúperDigtal. Opracował ją i wdrożył Santander Brasil. Obecnie, oprócz Brazylli, działa ona także w Meksyku i w Chile. To mobilna platforma do wykonywania wpłat, wypłat oraz płatności online bez konieczności posiadania konta bankowego. Dzięki bezpiecznym narzędziom technologicznym w ciągu paru minut można na niej otworzyć konto do wykonywania przelewów, wpłacania i wypłacania gotówki, bez konieczności posiadania własnego konta w banku. Wkrótce platforma udostępni użytkownikom również mikrokredyty. Operacje bankowe można wykonywać z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu. Aplikacja oferuje także funkcje społecznościowe, np. komunikator tekstowy.

Tylko w grudniu 2017 r. przesłano za jego pośrednictwem 600 tys. wiadomości. To nie tylko innowacyjna usługa finansowa. Jednym z celów projektu jest walka z wykluczeniem finansowym. Na koniec 2017 r. SúperDigtal miała 1 mln klientów, spośród których 350 tys. z powodu niskich dochodów klasyfikowano jako „mało interesujący” dla tradycyjnego systemu usług bankowych. Dla wielu osób platforma to pierwszy kontakt z rozwiązaniami finansowymi.

Płacić tu i teraz, zawsze i wszędzie

Grupa Santander wychodzi z założenia, że to najczęściej wykonywane przez klientów czynności muszą być najbardziej przyjazne i nowoczesne, zgodne z ich stylem życia. Płatnościom mobilnym służy m.in. nowa aplikacja Santander Pass. Dzięki urządzeniu w postaci miękkiej, kolorowej, wodoodpornej bransoletki z zaimplementowaną kartą z technologią NFC (komunikacja bliskiego zasięgu) można dokonywać płatności bezdotykowo.

Wprowadzone najpierw w Brazylii rozwiązanie jest coraz bardziej popularne, można je zamówić za pośrednictwem aplikacji Santander Way, dostępnej na urządzeniach z systemami iOS i Android. W Hiszpanii powstała Digilosofia. To kompleksowy system cyfrowy, umożliwiający klientom Grupy Santander w Hiszpanii dokonywanie płatności oraz zarządzanie finansami osobistymi i firmowymi za pośrednictwem telefonu. Na rynku meksykańskim wystartował Súper Wallet — aplikacja umożliwiająca płatności kartami kredytowymi za pośrednictwem smartfona.

Łańcuch międzynarodowy

Jednym z najbardziej spektakularnych wdrożeń w dziedzinie płatności — i to w skali świata — jest Santander One Pay FX. Wiosną 2018 r. Santander uruchomił w czterech krajach (Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Brazylii i Polsce) pierwszą usługę płatności zagranicznych dla klientów detalicznych i firmowych, opartą na technologii blockchain. Grupa Santander to pierwszy bank, który wdrożył jednocześnie w wielu krajach tego rodzaju usługi płatnicze. Santander One Pay FX umożliwia międzynarodowe przelewy pieniężne nawet w ciągu jednego dnia. Wykorzystuje się tu aplikację xCurrent, opartą na technologii rejestrów rozproszonych, opracowaną przez fintech Ripple. W fintech ten w 2015 r. zainwestował w fundusz venture capital InnoVentures, należący do Grupy Santander i wyszukujący oraz wspierający fintechy tworzące najbardziej obiecujące rozwiązania finansowe.

