Coraz więcej optymizmu na rynku cukru

Indeks żywności FAO w marcu spadł o 4,3 proc.

Indeks żywności FAO wyniósł w marcu 172,2 pkt. i obniżył się o 4,3 proc. w stosunku do lutego br., ale nadal był o 2,7 proc. wyższy niż przed rokiem - poinformowała w czwartek Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Spadek notowań indeksu to efekt pandemii.