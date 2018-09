Corporate Startup - czyli jak rozwijać innowacyjność wewnątrz organizacji

Zmienność na rynkach często wpływa na obniżenie zyskowności biznesu. Chcąc uniknąć efektu Kodaka, korporacje szukają innowacji. Z reguły szukają ich poza firmą. A przecież Kodak miał gotowe rozwiązanie. Aparat cyfrowy opracował Steven Sasson, młody stażem pracownik Kodaka właśnie.

Korporacja musi chronić zyskowny model biznesowy przed radykalnymi zmianami. Tworzy także nowe biznesy, choć, jak pokazuje praktyka, sprawniejsze są w tym firmy technologiczne. One jako pierwsze nauczyły się drogi startupów, czyli szybkiego weryfikowania pomysłów na rynku. Nie jest to jednak reguła. Nadal wiele dużych firm podchodzi do biznesu w sposób tradycyjny. Budują produkt przez miesiące, inwestują sporo pieniędzy, a miesiące po premierze rynkowej ogłaszają zamknięcie projektu ze względu na brak klientów. Inną metodą na innowacje w korporacji jest „polowanie” na startupy z rynku. W Polsce rynek startupów gotowych na współpracę z korporacjami nie jest duży i wiele projektów kończy się porażką.



Część korporacji zaczyna się zmieniać od wewnątrz. Sposobem na to jest metodyka zwinnej pracy Agile. Transformacja Agile’owa to dobry kierunek, ponieważ zmienia sposób działania menedżerów i pracowników. Nawet ona jednak nie wyłania innowatorów takich jak Steven Susson. Bo gdy nawet pomysł zgłoszony przez pracownika spodoba się menedżerom, zakuwany jest w kajdany typowego projektu. A to oznacza rygor projektowy, cel ROI na koniec roku oraz brak tolerancji na porażki. W oczach wielu to teatrzyk innowacyjności, a nie środowisko sprzyjające wewnętrznym startupom. Wciąż niewiele korporacji zrozumiało, że tworzenie nowych biznesów wymaga Lean Startupowego podejścia do pracy. A to wymaga inwestycji w setki pomysłów innowatorów w firmie, dedykowanie ograniczonych zasobów, uczenie ich eksperymentowania rynkowego oraz stworzenia warunków sprzyjających swobodnemu weryfikowaniu potencjału biznesowego pomysłów. Firmy te wiedzą, że aby stworzyć kilka zyskownych biznesów, setki innowatorów musi się sparzyć reakcją klientów na wczesnym etapie pracy. Przyjazny ekosystem korporacji jest dla nich kluczowy. Wzmacnia innowatorów na drodze do realizacji wizji i ułatwia weryfikację biznesową. Gdy brak takich warunków, innowatorzy tacy jak Steven Sasson odchodzą gdzieś, gdzie mogą działać bez przeszkód.

Autor: Bartosz Janowicz, CEO, Proinnovate.pl

