Coty sprzeda 9 proc. udziałów w Wella większościowemu właścicielowi KKR

W piątek firma Coty poinformowała, że zamieni około 9 proc. swoich udziałów w biznesie kosmetycznym Wella z KKR na część akcji producenta kosmetyków. Transakcja jest wyceniona na 426,5 mln USD.

Transakcja zmniejszy udział Coty w Welli do ok. 30,6 proc., wycenianego na ok. 1,38 mld USD.

Firma Coty poinformowała, że wartość Welli wzrosła od czasu zamknięcia sprzedaży większościowego pakietu akcji, ponieważ ponowne otwarcie salonów na całym świecie spowodowało ożywienie w branży.

Transakcja, która ma zostać zamknięta w drugim kwartale roku obrotowego 2022, pomoże również producentowi perfum Gucci uprościć strukturę kapitałową i zaoszczędzić 52 mln USD rocznie, jednocześnie zwiększając zyski.

Udział KKR w firmie Hugo Boss zmniejszą się do równowartości około 45 mln akcji Coty klasy A, co stanowi udział w wysokości około 5,2 proc,.