COVID19 w firmie, czyli jak zaszczepić reputację Twojej marki?

Zestawienie słów kryzys i koronawirus pojawia się tak często, że wszyscy zaczynamy czuć przesyt. Jednak pandemia nadal trwa, a biznes desperacko walczy o przyszłość i miejsca pracy. W tych okolicznościach reputacja, wizerunek i sprawna komunikacja schodzą na dalszy plan.

Tymczasem nagłówki internetowych wydań dzienników krzyczą o kolejnych zarażeniach w firmach – tylko w zeszłym tygodniu mogliśmy przeczytać m.in. o trzech zachorowaniach w podszczecińskim Amazonie, lubelskim browarze, który zadecydował wstrzymać produkcję po potwierdzeniu koronawirusa u jednego z pracowników, nie wspominając o codziennych smutnych statystykach w służbie zdrowia. Nie inaczej jest na świecie: Nissan potwierdza obecność Covid19 w siedzibie głównej w Jokohamie, Toyota w Tajlandii z przykrością informuje o zakażeniu jednego z pracowników administracji, sieć supermarketów H.E.B z San Antonio donosi o pięciu przypadkach zachorowań wśród personelu.

Scenariusz pt. „pacjent zero” wciąż zasługuje na uwagę i warto zadać sobie pytanie: czy Twoja firma jest na niego przygotowana? Czy wiesz, co i jak powiedzieć, jeśli pod Twoją firmę podjedzie karetka, z której wysiądą ratownicy w czerwonych kombinezonach i prosto z biura lub hali produkcyjnej zabiorą jednego z Twoich pracowników?

Nauczyliśmy się już, jak organizować wirtualne spotkania, oraz że komunikacja do pracowników jest teraz niezwykle istotna, wiemy, że zarządy firm są pochłonięte ratowaniem biznesów i miejsc pracy. Ale czy wiemy, jak postąpić w sytuacji, w której jeden z pracowników nagle dostanie duszności i wysokiej gorączki? Czy powinniśmy go odizolować? Odwieźć do domu? Czekać na instrukcje od sanepidu? A co z pracownikami, którzy przebywali z nim w jednym pomieszczeniu? Co im powiedzieć? Jak zakomunikować to kontrahentom, jeśli będziemy zmuszeni zatrzymać produkcję? I wreszcie – czy informować o tym media? Im bliżej przyjrzymy się tym okolicznościom tym więcej pytań się pojawia – widzimy to, przygotowując takie procedury dla firm, których epidemia nie zainfekowała jeszcze w ten konkretny sposób.

Być może za kilka dni tego typu scenariusz się zdezaktualizuje. Póki co poziom zachorowań rośnie, a wszystkie oficjalne gremia sugerują, że najgorsze jeszcze przed nami. Warto więc zastanowić się nad scenariuszami kryzysowymi. Zwłaszcza, ze COVID19 w postaci zarażonych pracowników lub takich, którzy pracując „na pierwszej linii” boją się o swoje zdrowie jest przecież oczywistym faktem. Przekonały się o tym Amazon, Browar Perła i wiele innych organizacji.

Od tego, jak będziemy komunikować się w takim scenariuszu, zależy nie tylko nasz zewnętrzny wizerunek, ale też (a raczej przede wszystkim) odbiór przez pracowników, którzy albo będą po naszej stronie (w poczuciu ze są bezpieczni i że pracodawca o nich dba), albo do pracy będą przychodzić w strachu, po godzinach komentując w sieci warunki, w jakich przyszło im pracować.

To ostatni moment, żeby przygotować taką procedurę i to na różne okoliczności. Czy jesteśmy przygotowani na potencjalne zwolnienia? Na problemy z przywróceniem zerwanego łańcucha dostaw, konieczność zmian w polityce cenowej? Ataki hakerskie? Jak będziemy komunikować się ze światem, jeśli któreś z tych ryzyk się zmaterializuje? Zostawić to na potem, ryzykując utratę kolejnych pieniędzy czy zaplanować to wcześniej?

Źródła kryzysów związanych z pandemią są różne, jednak schemat działania niezmienny: do tego można się przygotować, stosując starą, wypróbowaną metodę, która niczym szczepionka, może mieć zbawienny wpływ na Twoją markę. Co zatem warto zrobić?

I wreszcie – pamiętaj, że to minie. Im szybciej zaszczepisz w firmie myśl o tym, że kryzysowa prewencja ma sens, tym łagodniej przejdziesz przez koronakryzys.

Autor: Magda Zwolińska