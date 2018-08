Coworking premium, czyli zapraszamy do SkyHUB

Rozmowa z Michałem Izydorczykiem, menedżerem SkyHUB, idealnej przestrzeni rozwoju dla łódzkich start-upów i młodych firm, ambasadorem fundacji Startup Poland, i Adamem Trojańczykiem, CEO w Czarnym Kodzie (Software House) i CTO w Tap To Speak

Biura coworkingowe stają się w Polsce coraz modniejsze, ale czym właściwie są?

Michał Izydorczyk: Rzeczywiście, podobnie jak w Izraelu, Estonii czy Stanach Zjednoczonych ta forma miejsca do pracy staje się niezwykle popularna także i u nas. W Warszawie jest już ponad sto takich biur, a i w Łodzi mamy od tego roku kilka przykładów nowoczesnych przestrzeni coworkingowych, czyli miejsc wspólnej pracy. Najpopularniejszą z nich jest SkyHub, ulokowany w nowoczesnym biurowcu Red Tower. W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań, nie ma tu wydzielonych biur dla poszczególnych firm, jest tylko wspólna, duża, atrakcyjnie zaprojektowana i wyposażona przestrzeń, z której może skorzystać w zasadzie każdy. Szczególnie ważne, zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców, jest to, że przestrzeń coworkingu w SkyHUB jest dostępna zupełnie za darmo.

Jakie są zalety takiego rozwiązania?

M.I.: Przede wszystkim ekonomiczne. Na coworking decydują się młode firmy, start-upy, dla których obniżenie kosztów jest szczególnie ważne, choćby ze względu na ryzyko, które ponoszą na tym etapie działalności. Gdy trzeba liczyć się z każdym, najmniejszym nawet wydatkiem, praca w przestrzeni coworkingowej jest znakomitym rozwiązaniem. Jeszcze raz podkreślam, że korzystanie z otwartego biura w SkyHUB jest bezpłatne, ponieważ jest to projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Wracając do pytania o definicję, można powiedzieć, że coworking to komplet biurek w biurze typu open space?

M.I.: O nie, nie tylko! To wiele korzy- ści, często ważniejszych od fizycznego miejsca pracy. Działając w pojedynkę w biurze czy w domu, jesteśmy odseparowani od innych. Za sprawą biura coworkingowego zyskujemy kontakt z ludźmi pracującymi nad swoim biznesem, z którymi możemy porozmawiać o własnym projekcie, a tym samym mamy szansę na ciekawe i wartościowe wskazówki. No i kolejna sprawa — coworking ma łączyć ludzi i rodzić relacje biznesowe. Ktoś szuka klienta i właśnie tu ma szansę go znaleźć. Albo spotkać kogoś, kto w tym pomoże. Społeczność coworkingowa wymienia się usługami, firmy polecają się nawzajem, i co najważniejsze zaczynają sobie ufać oraz wzajemnie się rekomendować. Co ważne, udało nam się stworzyć miejsca sprzyjające powstawaniu tego typu relacji: można porozmawiać na huśtawce zamiast przy biurku, rozerwać się przy konsoli do gier albo przy stole do piłkarzyków. Wszędzie są sofy, można napić się kawy, odpocząć, porozmawiać.

Czy to aż tak ważne?

M.I.: Projektując SkyHUB, chcieliśmy zbudować taką przestrzeń, w której sami chcielibyśmy pracować, bo to daje realną szansę, że inni także będą czuli się tu do brze. Uznaliśmy, że takie biuro musi być w ścisłym centrum Łodzi, by łatwo się tu było dostać komunikacją miejską.

Czym jeszcze wyróżnia się coworking w SkyHUB?

M.I.: Nastawiamy się na intensywne wspieranie łódzkich start-upów. Często kierują nimi młode osoby, dysponujące świetnymi umiejętnościami technologicznymi czy informatycznymi, z fenomenalnymi pomysłami, którym jednak brakuje doświadczenia. Dlatego właśnie w SkyHUB oferujemy cały katalog bezpłatnych usług. Jednym z takich narzędzi wsparcia jest na przykład mentoring. Do naszego projektu zaprosiliśmy osoby z niebagatelnym doświadczeniem biznesowym, właścicieli dużych firm i menedżerów m.in. twórców uznanych marek i produktów rodem z Łodzi. Są wśród nich: Sławomir Lachowski — założyciel mBanku, Lech Kaniuk, który zbudował Pizzaportal, oraz Filip Miłoszewski — twórca Listonic. Zgodzili się wesprzeć młodych ludzi swoją szeroką wiedzą biznesową, ale również dzielą się z młodszymi kolegami kontaktami, a nawet są gotowi zainwestować pieniądze w dobre pomysły.

Kogo zatem zapraszacie do SkyHUB?

M.I.: Przede wszystkim zapraszamy ludzi, którzy mają pomysł na biznes i potrzebują pomocy żeby wprowadzić go w życie. Mile widziani są też ci, którzy chcą po prostu popracować w przyjemnej atmosferze. Pomagamy również firmom z sektora MŚP. SkyHUB to świetne rozwiązanie także dla tych, którzy mają swój start-up, chcą popracować we wspólnej przestrzeni i porozmawiać z innymi początkującymi przedsiębiorcami. Z pewnością ze SkyHUB skorzystają ci, którzy potrzebują porady prawnej, księgowej, marketingowej czy konsultacji dotyczącej rozwiązań technologicznych. Mamy na miejscu biblioteczkę start-upowca, z której można do woli korzystać, by znaleźć dla siebie inspirację. Zapraszamy tych, którzy nie są zainteresowani pracą w coworkingu, ale interesują ich otwarte wydarzenia, podczas których specjaliści opowiadają o prawie, modelach biznesowych, o tym, jak szkolić pracowników, w jaki sposób motywować ludzi do pracy, jak zarządzać zespołem. Słowem, zapraszamy wszystkich, którzy mają pomysł lub projekt biznesowy — przyjdźcie do nas, porozmawiamy i wspólnie zastanowimy się, jak możemy wam pomóc. Wystarczy przyjść do SkyHUB. Mieścimy się w charakterystycznym, czerwonym wieżowcu Red Tower, przy ulicy Piotrkowskiej 148/150, na 15 piętrze. Warto przyjść, warto pytać. Chętnie wszystko wytłumaczymy, odpowiemy na wszystkie pytania. Po to tu jesteśmy. Zapraszamy także na nasz profil na Facebooku oraz na stronę skyhub.lodzkie.pl.

Jak SkyHUB zmienił życie start-upów w województwie łódzkim?

Adam Trojańczyk: SkyHUB to wyjątkowe miejsce na mapie Łodzi i regionu. To pierwsza, w pełni dostępna za darmo przestrzeń dla młodych firm, freelancerów, start-upów w zasadzie z każdej branży. Dziesiątki wydarzeń, które się tutaj odbywają, oraz przemiła atmosfera wpływają na zacieśnianie się relacji między ludźmi. Dzięki temu zaczynają oni ze sobą współpracować, rozmawiać, znajdować swoich pierwszych klientów, partnerów biznesowych, lub wspólnie prowadzić biznes. Dla mnie niesamowite jest to, jak wiele może zdziałać mentoring z doświadczonymi ludźmi, a właśnie tego także w SkyHUB nie zabrakło. Wiem, że SkyHUB mocno zakorzenił się już w naszej łódzkiej świadomości i zdecydowanie jest to obowiązkowy punkt dla wszystkich, którzy prowadzą prawdziwy biznes.

