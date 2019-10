CPK: 1,75 mln EUR z CEF na projektowanie linii kolejowej przez Jastrzębie-Zdrój

Unijną dotację 1,75 mln euro z instrumentu CEF uzyskała spółka CPK na prace przygotowawcze do budowy 30-km odcinka nowej linii kolejowej w woj. śląskim - poinformowali w środę w Katowicach wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild oraz p.o. prezesa spółki CPK Piotr Malepszak.

Chodzi o fragment połączenia Katowic z Ostrawą przez Jastrzębie-Zdrój.



Wild, który jest także pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego zaznaczył występując na briefingu w trakcie imprezy Impact mobility rEVolution’19, że zwycięstwo dofinansowanego wniosku w konkursie w ramach unijnego instrumentu finansowego Łącząc Europę (CEF – Connecting Europe Facility) oznacza rozpoczęcie finansowania przedsięwzięcia związanego z CPK - na Śląsku.



„Właśnie tutaj rozpoczyna się rewolucja transportowa, która obejmie swoim zasięgiem całe południe Polski. Na razie dofinansowaniem objętych będzie 30 km nowej trasy kolejowej. Jest to bardzo ważny element, ponieważ - po pierwsze - to brakujący element korytarza będącego częścią sieci TEN-T. Z drugiej strony jest to początek likwidowania kolejowego wykluczenia w Polsce poprzez włączenie Jastrzębia-Zdroju – największego polskiego miasta bez kolei – w obsługę kolejową. Jednocześnie jest to początek zmian na sieci kolejowej” - mówił Wild.



Malepszak zaznaczył, że - zgodnie z intencją spółki CPK - połączenie Katowic z Ostrawą i dalej do europejskich stolic powinno być znacznie sprawniejsze, niż obecnie. Wskazał, że tego typu transgraniczne połączenia są bardzo mocno wspierane przez Unię Europejską. Uściślił, że blisko 2 mln euro z CEF ma służyć finansowaniu prac studialnych i projektowych budowy odcinka, który skracałby czas podróży między Katowicami i Ostrawą do ok. 40 min.



„Inne kwestie techniczne, które są dla nas istotne w ramach tego połączenia, to odseparowanie szybkiego ruchu pasażerskiego od towarowego i włączenie 90-tysięcznego Jastrzębia-Zdroju do siatki połączeń kolejowych w Polsce” - podkreślił prezes spółki CPK.



Zgodnie z informacją spółki CPK, od kwietnia br. współpracuje ona z czeskim zarządcą infrastruktury kolejowej SŽDC w ramach przygotowań do realizacji nowych tras kolejowych. Współpraca dotyczy koordynacji procesu przygotowania i budowy transgranicznych linii Katowice–Ostrawa oraz Wrocław–Praga. Strony zobowiązały się do ustalenia dokładnego przebiegu, a także uzgodnienia szczegółowych parametrów technicznych nowych szlaków.



Wild zaznaczył, że ta inwestycja to początek zmian, mających na nowo zintegrować ze sobą Śląsk i Małopolskę oraz oba te regiony z innymi częściami Polski. Jest ona bowiem tylko jednym z elementów Programu Kolejowego CPK na Śląsku i w Małopolsce. Główną inwestycją ma być tam Węzeł Małopolsko-Śląski (WMŚ), założony jako nowy punkt przesiadkowy i przystanek dalekobieżny dla rejonu Jaworzna, Chrzanowa i Olkusza.



Wild i Malepszak przekonywali w środę, że powstanie węzła i prowadzących do niego linii skróci czas przejazdu najszybszych pociągów między Krakowem a Katowicami do 35 minut. Dzięki niemu podróż z Warszawy do Katowic miałaby zająć ok. 1 godz. 35 min., a do Krakowa 1 godz. 45 min. W efekcie istotnie miałaby się też zwiększyć liczba pociągów jadących przez Katowice i Kraków.



P.o. prezesa CPK zaznaczył, że modernizowana od wielu lat linia Katowice – Kraków przez Krzeszowice i Trzebinię będzie bardzo mocno wykorzystywana w ruchu aglomeracyjnym, regionalnym i towarowym. „My widzimy potrzebę, aby między Katowicami i Krakowem powstała nowa specjalnego znaczenia linia dla ruchu szybkiego” - zadeklarował Malepszak.



Wild dodał, że realizacja tych elementów Programu Kolejowego CPK przyczyni się do skrócenia podróży kolejowych poza granice kraju – do Czech, na Węgry i Słowację. W planach jest budowa transgranicznej linii dużych prędkości V4 Budapeszt-Bratysława-Brno-Warszawa, biegnącej przez Ostrawę, nowym odcinkiem przez Jastrzębie-Zdrój, a dalej przez Katowice i WMŚ oraz istniejącą Centralną Magistralę Kolejową, do CPK.



Ogółem Program Kolejowy CPK zakłada budowę ponad 1,6 tys. km nowych linii (tzw. kolejowych szprych) prowadzących z 10 kierunków do CPK i Warszawy. Pprzed uzyskaniem przez Port Lotniczy Solidarność zdolności operacyjnej zbudowane ma zostać 140 km nowej linii Warszawa - CPK - Łódź, po której pociągi miałyby jeździć z prędkością do 250 km/godz. Zakładany czas przejazdu z Warszawy do CPK to 15 minut, a z Łodzi - 25 minut.



Każda z 10 szprych prowadzących do CPK składać się ma z nowych odcinków torów i wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury. Za budowę tych pierwszych będzie odpowiadać spółka CPK, a za modernizację drugich – PKP PLK.



Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln.



W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.



W materiałach prasowych przygotowanych na środowy briefing w czasie Impact mobility rEVolution’19 zastrzeżono, że złożony pod koniec kwietnia wniosek spółki CPK pod kątem połączenia przez Jastrzębie-Zdrój został wybrany przez komisję konkursową wraz z 30 innymi (spośród ogółem 64 wniosków złożonych), a decyzja ta wymaga jeszcze zatwierdzenia na poziomie Komisji Europejskiej.