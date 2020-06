CPK. Bez przestoju

Porty lotnicze Incheon z Seulu albo Narita z Tokio pomogą w planowaniu i budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego

— Epidemia COVID-19 nie ma wpływu na takie inwestycje jak CPK, które muszą być kontynuowane — powiedział prezydent RP Andrzej Duda podczas konferencji „CPK. Od słów do czynów”. — CPK to prawie 1800 km nowych linii kolejowych i ponad 400 km nowych dróg. Takie inwestycje są kołem napędowym gospodarki i nieraz wyprowadzały świat z kryzysów. Szacujemy, że realizacja CPK stworzy łącznie 150 tys. miejsc pracy. CPK to wielka szansa dla Polski — przekonywał prezydent.