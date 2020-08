CPK połączy Łódź z Warszawą

Ruszają inwentaryzacje przyrodnicze dla linii Łódź-Warszawa. To pierwszy odcinek szybkiej kolei, którym pojedziemy w 2027 r.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) szykuje się do budowy linii kolejowych, które mają ułatwić dojazd do lotniska, mającego powstać w Baranowie. Po nowych trasach pociągi będą jeździć 250 km/h.

Mikołaj Wild, prezes CPK szacuje, że dzięki uruchomieniu programu inwestycji, co roku może być oddawanych do użytku nawet 200 km nowych linii kolejowych. Podkreśla, że już wymaga to przygotowania kadry wykonawców i wykwalifikowanej siły roboczej. fot. Tomasz Pikuła

- Została podpisana pierwsza umowa na inwentaryzacje środowiskowe na linii Łódź-Warszawa. W tym roku ruszą inwentaryzacje umożliwiające pozyskanie decyzji środowiskowych dla innych odcinków – mówi Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Dzięki nim powstanie 530 km nowych linii kolejowych. Mikołaj Wild szacuje, że analizy środowiskowe i przygotowanie inwestycji potrwa do 2023 r.

- W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), która szybko i sprawnie realizuje inwestycje, proces przygotowania trwa około pięciu lat. My chcemy skrócić go do trzech – szacuje Mikołaj Wild, prezes CPK.

Uruchomienie ruchu planowane jest natomiast w 2027 r. (patrz mapa). Mikołaj Wild informuje, że według szacunków PwC koszty budowy nowych linii sięgną 60-80 mln zł za km, ale wyliczenia te będą jeszcze weryfikowane. Wpływ na nie będą mieć m.in. analizy przyrodnicze oraz konsultacje społeczne.

Prezes Wild przypomina, że już przeprowadzone zostały uzgodnienia dotyczące Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL). Rozpatrzono 146 tys. uwag, co już przyczyniło się do modyfikacji pierwotnego przebiegu tras. Zrezygnowano np. z przebiegu linii kolejowej przez Konstantynów Łódzki. Mikołaj Wild informuje, że zdecydowano także o jej doprowadzeniu do nowego, podziemnego dworca Łódź Fabryczna, co będzie skutkować koniecznością budowy tunelu. Uzgodniono także z pracownikami stołecznego ratusza kwestie przebiegu linii kolejowej w taki sposób, by nie kolidowała z obszarami, na których działalność planuje rozwijać Metro Warszawskie.

Mikołaj Wild zapowiada również nowy Masterplan i nie wyklucza zmiany prognoz dla centralnego lotniska, w związku z pandemią COVID-19.

- Zgodnie z aktualnymi planami lotnisko na w I etapie umożliwić odprawę 45 mln pasażerów. Może jednak okazać się, że trzeba I etap ograniczyć do 30 mln pasażerów z założeniem szybkiej rozbudowy hubu – mówi Mikołaj Wild.

Prace przygotowawcze związane z budową CPK i prowadzących do niego linii kolejowych będą finansowane z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Marcin Horała zapowiada jego przyjęcie przez rząd we jeszcze we wrześniu. Prognozuje również, że w tym roku wystartuje skup gruntów pod planowane inwestycje.