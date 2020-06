CPK: w tym tygodniu kolejna tura rozmów z azjatyckimi lotniskami dot. wyboru doradcy

W tym tygodniu jest zaplanowana kolejna runda rozmów z portami lotniczymi Incheon w Seulu i Narita w Tokio w ramach wyboru doradcy strategicznego Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformował PAP prezes CPK Mikołaj Wild. Wybór doradcy strategicznego nastąpi na przełomie III i IV kw. br.

"W tym tygodniu zaplanowane są kolejne spotkania z zarządcami lotnisk Narita w Tokio i Incheon w Seulu. Rozmowy odbywają się w ramach dialogu konkurencyjnego na wybór doradcy strategicznego CPK" - powiedział Wild.



Przypomniał, że 2 i 3 czerwca odbyła się pierwsza runda tych rozmów.



"Podpisanie umowy z jednym z tych lotnisk odbędzie się na przełomie III i IV kwartału tego roku. Na razie będzie ona zawarta na okres do trzech lat, dotycząc etapów planowania i projektowania inwestycji lotniskowej" - przekazał.



Wild podkreślił, że doradca strategiczny ma zapewnić wiedzę operacyjną i komercyjną z zakresu efektywnego zarządzania dużym lotniskiem przesiadkowym. Wiedza ta jest niezbędna na etapie opracowywania master planu i projektowania. "Postanowiliśmy zaangażować do naszego projektu zarządców najlepiej zorganizowanych lotnisk świata" - dodał.



Jak wyjaśnił szef CPK, trwające postępowanie posiada dla projektu CPK kluczowe znaczenie, "ponieważ w przyszłości doradca może zostać długoterminowym partnerem strategicznym".



"Zaangażowanie w formule partnera strategicznego oznaczałoby "szeroko zakrojoną współpracę nie tylko na poziomie transferu wiedzy, ale też inwestycyjnym i gospodarczym. Dlatego rozmowy z potencjalnymi partnerami prowadzone są równolegle na dwóch poziomach: biznesowym i międzyrządowym" - powiedział.



Zdaniem Wilda, zarówno Japonia, jak też Korea Południowa, mają nie tylko bogate doświadczenie w działalności doradczej w różnych częściach świata, ale też wiele do zaoferowania w sektorach lotniczym, kolejowym i w zakresie tzw. smart cities. "Dlatego nasze rozmowy i potencjalne partnerstwo wykraczają daleko poza część lotniskową projektu. Program CPK to narzędzie do zbliżenia Polski z globalnymi gospodarkami" - dodał Wild.



Dialog konkurencyjny na doradcę strategicznego został ogłoszony w połowie marca br. Z ośmiu portów lotniczych z różnych stron świata do ostatecznej fazy postępowania zostały zakwalifikowane: Incheon w Seulu i Narita w Tokio.



Główne międzynarodowe lotnisko w Korei Południowej zostało otwarte w 2001 r. - po ośmiu latach budowy. Lotnisko jest położone na wyspie Yeongjong-Yongyu, 52 km od Seulu.



Narita International Airport został otwarty w 1978 r. - po 12 latach budowy. Znajduje się 65 km od centrum Tokio.



Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. Zgodnie z zapowiedziami sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.