Credit Agricole: inflacja będzie się obniżać do 7,1 proc. w grudniu 2023 r.

Inflacja będzie się stopniowo obniżać w kolejnych miesiącach do poziomu 7,1 proc. r/r w grudniu, a w całym 2023 r. spadnie do 11,8 proc. wobec 14,3 proc. w 2022 r. - ocenił w poniedziałek starszy ekonomista Credit Agricole Jakub Olipra w komentarzu do danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w poniedziałek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu br. wzrosły r/r o 14,7 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,7 proc. Odczyt był zgodny z wcześniejszym wstępnym szacunkiem GUS. fot. Marek Wiśniewski "Tym samym inflacja od 25 miesięcy pozostaje powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5 proc. r/r)" - zwrócił uwagę starszy ekonomista Credit Agricole Jakub Olipra. Przypomniał, że w marcu inflacja wynosiła 16,1 proc. Według analityka banku poniedziałkowe dane GUS "w połączeniu z odnotowanym w ostatnim czasie umocnieniem złotego (...) są zgodne z naszą prognozą zakładającą, że inflacja będzie się stopniowo obniżać w kolejnych miesiącach do poziomu 7,1 proc. r/r w grudniu, a w całym 2023 r. spadnie do 11,8 proc. wobec 14,3 proc. w 2022 r.". "Głównym źródłem obniżenia inflacji był silny spadek dynamiki cen w kategorii +żywność i napoje bezalkoholowe+ (19,7 proc. r/r w kwietniu wobec 24,0 proc. w marcu). Źródłem niższego tempa wzrostu cen w tej kategorii były niższe dynamiki cen mięsa, pieczywa, produktów mlecznych i cukru (głównie ze względu na efekty wysokiej bazy sprzed roku) oraz warzyw (ustąpienie efektu fali chłodów, która doprowadziła do obniżenia podaży warzyw w Europie Południowej" - wyjaśnił ekonomista. Dodał, że na zmniejszenie inflacji wpływ miała także niższa dynamika cen nośników energii (23,5 proc. r/r w kwietniu wobec 26,0 proc. w marcu). Jak stwierdził ekspert, wynikało to przede wszystkim z coraz niższego tempa wzrostu cen opału. "Do spadku inflacji przyczyniła się również niższa dynamika cen paliw (-0,1 proc. r/r w kwietniu wobec 0,2 proc. w marcu), czego źródłem są obniżające się światowe ceny ropy naftowej, a także obserwowane w ostatnich miesiącach umocnienie złotego względem dolara" - wskazał Jakub Olipra. Według niego na obniżenie inflacji w kwietniu wpłynęła ponadto niższa inflacja bazowa, która zgodnie szacunkami Credit Agricole zmniejszyła się w kwietniu do 12,2 proc. r/r wobec 12,3 proc. w marcu. "Spadek inflacji bazowej wynikał z niższej dynamiki cen w kategoriach +rekreacja i kultura+ (głównie za sprawą niższej dynamiki cen turystyki zorganizowanej za granicą), +wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego+ (ze względu na niższą dynamikę cen mebli, artykułów dekoracyjnych, sprzętu oświetleniowego, urządzeń gospodarstwa domowego oraz środków czyszczących i konserwujących), +restauracje i hotele+ oraz +inne wydatki na towary i usługi+ (z uwagi na niższe tempo wzrostu cen artykułów do higieny osobistej i kosmetyków)" - wymienił ekonomista. Zastrzegł, że mimo nieznacznego spadku inflacji bazowej w kwietniu, pozostaje ona na bardzo wysokim poziomie na tle historycznym. Według analityków CA finalne dane GUS o inflacji są neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji. Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗ Podpis: PAP