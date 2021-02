Credit Agricole informuje o stanie rezerw oraz planie wypłaty dywidendy

Pożyczkodawca wyraża optymizm, sugerując, że najgorszy okres pandemii Covid-19 mógł już minąć. Jednocześnie bank poinformował o niższych rezerwach i planach wypłaty wyższej dywidendy niż oczekiwano.

Bank z siedzibą w Paryżu ogłosił, że w czwartym kwartale pozostał rentowny z zyskiem netto w wysokości 124 mln euro. Rezerwy Credit Agricole na niespłacone kredyty były o 59 proc. wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku, aczkolwiek niższe niż w poprzednim kwartale. Całkowite przychody sięgnęły 5,25 mld euro, co przekroczyło szacunki opiewające na 5,06 mld euro.

Credit Agricole obiecał wznowić wypłaty dywidendy po tym, gdy Europejski Bank Centralny częściowo zniósł zakaz wdrożony na wczesnym etapie pandemii. Pożyczkodawca spodziewa się, że będzie to 80 eurocentów na akcję za 2020 rok. Ekonomiści zakładali, że dywidenda wyniesie 33 eurocenty na akcję.

W ostatnich trzech miesiącach 2020 roku Credit Agricole odnotował spadek przychodów z bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, które wyniosły 1,15 mld euro. Analitycy szacowali, że będzie to 1,5 mld euro. Zysk z rynków kapitałowych w wysokości 545 mln euro również okazał się niższy od oczekiwań (620 mln euro).

– Nasi klienci odczuwali niewielką niepewność co do zabezpieczenia ich ryzyka kursowego i walutowego. Przełożyło się to na nasze przychody, które nieznacznie spadły w porównaniu do czwartego kwartału 2019 roku - powiedział dziennikarzom Jacques Ripoll, szef Credit Agricole CIB.

Po godzinie 12:00 akcje banku wzrosły o 3,72 proc. do 10,60 euro.