Zoltan Pozsar, strateg Credit Suisse przypomniał, że Rosja wciąż ma ok. 300 mld USD w zagranicznych swapach walutowych. Ostrzegł, że jeśli dojdzie do próby szybkiego wycofania lub zamrożenia tych pieniędzy z powodu sankcji, może to mocno wpłynąć na rynek, informuje Bloomberg.

- Jeśli dojdzie do eskalacji trudno nie dostrzec bezpośredniego wpływu na swapy walutowe i dolarowy Libor biorąc pod uwagę znaczące nadwyżki finansowe Rosji i gdzie się one znajdują – napisał Pozsar w raporcie.