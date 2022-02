Credit Suisse obniżył rekomendację dla globalnego rynku akcji po raz pierwszy od szczytowego momentu pandemii. Zrobił to pod wpływem doniesień z USA, informuje Reuters.

Szwajcarski bank obniżył z „przeważaj” do „benchmark” rekomendację globalnego rynku akcji jako powód wskazując wzrost prawdopodobieństwa podwyższenia przez Fed stóp procentowych mocniej niż oczekiwał rynek. Prognozuje, że choć do końca tego roku główna stopa sięgnie 1,7 proc., zgodnie z oczekiwaniami rynku, to na koniec 2023 roku może wynosić 2,5 proc., powyżej oczekiwań rynkowych.