Cruise Lines oczekuje odmrożenia rejsów wycieczkowych

Międzynarodowe Stowarzyszenie Cruise Lines (CLIA) oświadczyło, że chce, aby amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) ogłosiło plan wznowienia rejsów z amerykańskich portów.

Plan miałby być zgodny z prognozami prezydenta Joe Bidena, według których Stany Zjednoczone powrócą do normalności przed 4 lipca.

Po informacji podanej przez CLIA, zdrożały akcje największych amerykańskich przewoźników. Carnival wzrósł o 5,5 proc. do 26,74 USD, Royal Caribbean Cruises zyskał 4,5 proc. do 87,71 USD, a Norwegian Cruise 3,9 proc. do 27,64 USD.