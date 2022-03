CSR i ESG w zakupach - fanaberia czy obowiązek?

Jeszcze dekadę temu tematy związane ze zrównoważonym rozwojem nie pojawiały się zbyt często w polskim i światowym biznesie, a CSR był przez wielu postrzegany jako działania charytatywne czy sponsoring. Jednak wraz z pogłębiającym się kryzysem klimatycznym i globalnymi zmianami społecznymi zaczęliśmy jako konsumenci, biznes i administracja państwowa, dyskutować o tym, co możemy zrobić, żeby działać odpowiedzialnie.

Dziś społeczeństwo oczekuje realnych zmian w podejściu do klimatu, zarówno ze strony polityków, jak i biznesu. Poprzez strajki klimatyczne czy choćby głośne wystąpienia liderów opinii wywiera presję na rządy państw i na firmy. W wielu europejskich krajach politycy wprowadzają regulacje, do których firmy zmuszone są się dostosować. Niestety, często zmiany w prawie związane z ochroną środowiska mają charakter fiskalny – stanowią źródło dodatkowych dochodów dla budżetu, nie zawsze przyczyniając się do rozwoju zielonych technologii.

CSR to także przestrzeń dla firm, które chcą podjąć rękawicę i być promotorami zrównoważonego rozwoju. Szansą na osiągnięcie realnych zmian jest kompleksowe, długofalowe podejście i wspólne wartości w całym łańcuchu dostaw.

Strategia McDonald’s, nazywana potocznie „stołkiem na trzech nogach”, oparta jest na trzech równoważnych filarach: korporacji, licencjobiorcach oraz dostawcach. To, co je łączy to nasze wartości. Takie kompleksowe podejście i skala McDonald’s powoduje, że mamy realny wpływ na otoczenie.

Przykład stanowi choćby nasze podejście do gospodarowania odpadami. Z jednej strony dążymy do maksymalnej redukcji plastiku. Już dziś aż 70% opakowań powstaje z papieru, a to nie jest nasze ostatnie słowo. Zmieniamy również paradygmat myślenia o odpadach, którym dajemy drugie życie i traktujemy je jako cenne surowce. Stworzyliśmy autorski system obiegu zamkniętego, którego pierwszym krokiem jest edukacja naszych gości i zachęcanie ich do odpowiedniego korzystania z koszy do segregacji obecnych we wszystkich restauracjach McDonald’s. Drugi krok to przetwarzanie papieru na ręczniki i papier toaletowy, które wracają do naszych lokali.

Kolejnym przykładem jest nasza wieloletnia współpraca z dostawcami, która w niektórych przypadkach trwa nawet 30 lat. Oparta jest ona na zaufaniu, wspólnym rozwoju i inwestycjach w nowoczesne technologie. Wśród 47 polskich firm dostarczających produkty do McDonald’s są przedsiębiorstwa działające zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, wykorzystujące metody rolnictwa precyzyjnego. Jako jeden z kluczowych odbiorców polskiej wołowiny prowadzimy również intensywne prace nad wdrożeniem w kilkuset gospodarstwach zasad zrównoważonej hodowli, która kładzie nacisk na dobrostan zwierząt i ograniczanie wpływu na środowisko naturalne.

Przez 30 lat działalności McDonald’s w Polsce podążamy w dobrym kierunku – kierunku zrównoważonego rozwoju. Kluczem jest tu słowo rozwój – zawsze można znaleźć lepsze dla planety, bardziej ekologiczne rozwiązania. Nawet jeśli to pozornie małe kroki, ważny jest długofalowy cel. Nie da się go jednak osiągnąć w pojedynkę, potrzebne są wspólne działania i wartości w łańcuchu dostaw.

Autor: Artur Bieńkowski, Supply Chain Director, Poland, Czech & Slovakia, McDonald’s