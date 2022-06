Cukier najtańszy od miesiąca

Spadkom cen cukru sprzyja kilka czynników – zwłaszcza sytuacja w Brazylii, czyli kraju będącym największym producentem cukru na świecie. Po pierwsze, słabość brazylijskiego reala sprawia, że Brazylijczykom opłaca się eksportować jak najwięcej surowca – a to przekłada się na zwiększone prawdopodobieństwo podwyższonej podaży cukru. Po drugie, sytuacja pogodowa w Brazylii jest w miarę stabilna, więc nie ma póki co większego zagrożenia związanego ze zbiorami trzciny cukrowej.

Notowania cukru w USA – dane dzienne

Natomiast na razie trudno ocenić konkretny wpływ na ceny cukru trzeciego czynnika, czyli zmian w brazylijskim prawie. Senat w tym kraju zaaprobował ustawę, która ma na celu m.in. obniżyć podatki na biopaliwa (w produkcji których wykorzystywany jest etanol, produkowany z cukru). Teoretycznie, ruch ten może przyczynić się do większego popytu na paliwa i zachęcić do przekazywania większych ilości cukru na rynek paliw, zamiast do celów spożywczych. Jednak jeśli sytuacja gospodarcza na świecie (w tym w Brazylii) się pogorszy, to popyt na paliwa i tak spadnie, generując większą podaż cukru.