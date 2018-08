CUPT chce podpisać 87 umów ws. dofinansowania 12 mld zł

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) zamierza do końca tego roku podpisać 87 umów ws. dofinansowania 11,9 mld zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - poinformował we wtorek dziennikarzy Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora CUPT.

"W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko podpisaliśmy w tym roku 29 umów o dofinansowanie wartości 6,5 mld zł. Planujemy do końca roku podpisać około 87 umów wartości 11,9 mld zł" - powiedział dziennikarzom Gorgol.



"Jeżeli chodzi o płatności to ponad 12 mld zł planujemy w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko rozliczyć do końca roku. (...) Puki co jesteśmy na dobrej drodze, żeby to zrealizować" - dodał.



Według CUPT aktualna wartość umów o dofinansowanie podpisanych w latach 2015-2017 po uwzględnieniu aneksów to 48,6 mld zł.