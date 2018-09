Cybulski: administracja skarbowa - coraz mniej kontroli, ale bardziej efektywne

Administracja skarbowa ogranicza liczbę zbędnych kontroli, a te które są wykonywane są bardziej efektywne i dają lepsze wyniki – ocenił wiceminister finansów Paweł Cybulski podczas piątkowego spotkania z cyklu „Prawo do przedsiębiorczości” w Krakowie.

Zobacz więcej Paweł Cybulski, wiceminister finansów fot. ARC

„Prawo do przedsiębiorczości. Małe firmy, wielkie zmiany” to cykl spotkań informacyjnych realizowanych w całym kraju, w trakcie których przedstawiciele małych i średnich firm dowiadują się o zmianach i ułatwieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce w zakresie prawa przedsiębiorców, prawa podatkowego i prawa zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia sektora MŚP. Organizatorem wydarzenia są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.



Jak podkreślił w Krakowie Paweł Cybulski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz wiceszef Krajowej Administracji Skarbowej, jednym z celów tych spotkań jest promowanie wszelkich działań administracji, a zwłaszcza administracji podatkowej wśród małych i średnich przedsiębiorców.



„Administracja podatkowa jest bardzo dużą administracją i często słyszymy, że dotkliwą w swoich działaniach. Chcemy na tych spotkaniach powiedzieć, że idziemy w kierunku przyjazności, że chcemy realizować +Konstytucję biznesu+, która weszła w życie i od kilku miesięcy widać skutki jej działania” - zaznaczył wiceminister.



Podkreślił, że reformy dotyczą nie tylko podatników, ale też aparatu skarbowego, który przechodzi zmiany zarówno organizacyjne, jak i świadomościowe wśród urzędników. „To zmiana mentalności, bo zawsze powtarzam, że z tym jest najgorzej i to jest najtrudniejsze” - zauważył Cybulski.



Administracja skarbowa – w jego opinii – może pochwalić się coraz lepszymi wynikami – prowadzi mniej często zbędnych kontroli, ale te które są realizowane są bardziej efektywne i dają lepsze wyniki. „Odchodzimy od nękania podatników, niepotrzebnego kontrolowania” - zapowiedział przedstawiciel resortu finansów.



Jak dodał, zwiększeniu efektywności administracji podatkowej służy coraz powszechniejsze stosowanie zaawansowanych narzędzi informatycznych. „Chcemy wytoczyć na przestępców cyberbroń pod postacią dobrych analiz, zbierania dobrych danych, które pozwalają nam odpowiednio wyciągać wnioski i działać. Dlatego chcemy uniknąć wszelkich zbędnych działań, które będą zabierały czas uczciwym podatnikom i zakłócały ich pracę. Chcemy działać bardziej dyskretnie i na korzyść tych uczciwych podatników” - zaznaczył wiceminister.



Według niego efektem takich działań jest z jednej strony dążenie do wyeliminowania nieuczciwych podmiotów, a z drugiej - tworzenie przyjaznego i konkurencyjnego środowiska gospodarczego w naszym kraju.



Wiceminister pytany przez PAP, czy administracja skarbowa spotyka się z negatywnymi sygnałami ze strony sektora MŚP dotyczącymi zmian polityce podatkowej, ocenił, że „przedsiębiorcy uczciwie się rozliczający raczej nie wysyłają większych sygnałów co do zagrożenia”.



„Czasami słyszymy głosy z sali, że wprowadzamy rozwiązania, które będą kosztowały podatnika, że to są czasem rozwiązania trudne i niezrozumiałe, trzeba będzie wynająć specjalistów, księgowych. Wydaje mi się, że to są jednak przedwczesne obawy” - mówił. „Wszyscy musimy też ponieść pewne koszty po to, żeby oczyścić środowisko z nieuczciwych podmiotów” - dodał przedstawiciel MF.



Według niego takie rozwiązania jak np. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) docelowo uporządkują system podatkowy, bo w niedługim czasie pozwolą odejść od deklaracji VAT czy pomogą stworzyć jednolitą uproszczoną matrycę VAT-owską.



„Mamy świadomość tego, że być może na krótką chwilę będzie pewne obciążenie, dlatego że porządkujemy system (…). Nasze działania są jak najbardziej upraszczające i powodujące to, że będzie większa jasność w systemie podatkowym” - zapowiedział Cybulski.



Według niego podatnicy są coraz bardziej otwarci na proponowane zmiany i podatni na dialog. Wiceminister przypomniał, że „skarbówka” tworzy specjalne forum dialogu z przedsiębiorcami tzw. grupę do spraw trudnych. „Widać, że ten dialog się rozwija, podatnicy są coraz bardziej odważni w tym dialogu, żeby mówić o problemach i żebyśmy wspólnymi siłami mogli je rozwiązywać” - ocenił.



„Konstytucja Biznesu” to pakiet ustaw, wprowadzanych przez rząd, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.



Krakowskiemu spotkaniu z cyklu „Prawo do przedsiębiorczości” towarzyszyła strefa informacyjna, w ramach której do dyspozycji uczestników byli eksperci z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Enterprise Europe Network, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Agencji Rozwoju Przemysłu.