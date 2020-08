Cyfrowa metamorfoza komunikacji w biznesie

Cyfrowa transformacja jest obecnie odmieniana przez wszystkie przypadki. Duże organizacje są w jej trakcie, rozważają ją albo opracowują samodzielnie. Jeżeli jednak chcą przeprowadzić cyfrową transformację szybko i bezpiecznie, wówczas korzystają z pomocy firm specjalizujących się w technologiach i usługach.

Analitycy IDC podkreślają, że rok 2020 jest czasem rozwiązań chmurowych. Tradycyjna infrastruktura on-premises, charakteryzująca się wysokimi kosztami początkowymi i długim czasem implementacji, nie jest już wystarczająca, aby skutecznie zaspokoić dzisiejsze potrzeby i zapewnić wymaganą zdolność reagowania.

Chmura IBM Cloud

IBM Cloud oferuje najbardziej otwartą i bezpieczną chmurę publiczną dla przedsiębiorstw: nowoczesną, hybrydową platformę wielochmurową oraz zaawansowane funkcje zarządzania danymi i wykorzystania sztucznej inteligencji. Oferta IBM Cloud jest oparta na bogatej wiedzy specjalistycznej, która umożliwia wspieranie klientów działających w wielu zróżnicowanych branżach. Chmura ta została zaprojektowana z myślą o organizacjach potrzebujących bezpiecznego, otwartego, hybrydowego i wielochmurowego środowiska, którym łatwo zarządzać.

Platforma jest zbudowana tak, aby wspierać potrzeby klientów niezależnie od tego, czy działa tylko w chmurze publicznej, czy też korzysta ze środowiska wielochmurowego. Dzięki technologiom open-source, takim jak Kubernetes, Red Hat OpenShift, oraz pełnej gamie usług typu compute, w tym maszyn wirtualnych, kontenerów, serwerów dedykowanych i rozwiązań serverless, klienci mają dokładnie tyle kontroli i elastyczności, ile potrzebują. Co więcej, IBM Cloud daje możliwość wdrażania natywnych aplikacji chmurowych przy równoczesnym przenoszeniu obciążeń.

Magdalena Pisarczyk-Czekaj,

dyrektor ds. projektów informatycznych

w Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne

Niezależnie od potrzeby, czy byłaby to migracja aplikacji do chmury, modernizacja istniejących aplikacji za pomocą usług chmurowych czy też zapewnienie odporności danych na awarie, otwarta architektura platformy jest zbudowana tak, aby dostosować ją do danego przypadku zastosowania.

Najwyższe bezpieczeństwo

Chmura IBM Cloud spełnia wymagania certyfikatów zgodności i zaufania, co potwierdza zaangażowanie IBM w ochronę aplikacji i danych klientów. Platforma IBM Cloud, zaprojektowana z wykorzystaniem sprawdzonych praktyk inżynierskich, zapewnia wielowarstwową ochronę na różnych poziomach sieci oraz infrastruktury. Podstawowe zabezpieczenia są oferowane w standardzie, natomiast opcjonalnie dostępne są bardziej zaawansowane usługi, przeznaczone dla środowisk o wysokich wymaganiach względem ochrony. Pełne zestawienie certyfikatów posiadanych przez IBM Cloud: https://www.ibm.com/pl-pl/cloud/compliance.

Inteligentny asystent

Popularną i coraz śmielej stosowaną przez firmy usługą chmurową IBM jest Watson Assistant, czyli aplikacja potrafiąca prowadzić swobodny dialog z człowiekiem w języku naturalnym, najlepsza w swojej klasie sztuczna inteligencja obsługująca wiele modeli językowych przeznaczonych dla różnych branż. Dostęp do tej usługi jest prosty, a jego koszt leży w zasięgu nawet średnich i małych, ale zawsze wymagających, organizacji.

Watson Assistant, aby rozpoznać intencję rozmówcy, wykorzystuje najnowsze techniki, w tym Deep Learning. Pamięta kontekst prowadzonej rozmowy i nie opiera się na zdefiniowanych przez dewelopera sztywnych regułach, które przy rozbudowanym rozwiązaniu nie są skalowalne i komplikują rozwiązanie.

Dzięki funkcjonalności dygresji Watson Assistant potrafi dynamicznie odpowiedzieć na poboczne pytanie rozmówcy i powrócić do prowadzonego wątku rozmowy. Odpowiadając rozmówcy, zapewnia tok konwersacji i prowadzi go do osiągnięcia poszukiwanego wyniku. Dzięki funkcjonalności dygresji Watson Assistant potrafi dynamicznie odpowiedzieć na poboczne pytanie rozmówcy i powrócić do prowadzonego toku rozmowy. Odpowiadając rozmówcy, zapewnia tok konwersacji i prowadzi go do osiągnięcia poszukiwanego wyniku.

Jak dotąd IBM Watson Assistant sprawdza się w kanale chatbotowym do informowania o ofercie firmy, do obsługi procesów reklamacji, sprawdzania statusu wysyłki, wspierania rekrutacji, a nawet informowania o sytuacji związanej z koronawirusem, ale nie mniej pożyteczny jest też w kanale voicebotowym do obsługi procesów windykacji, sprawdzania rozkładów jazdy, zgłaszania szkód do ubezpieczycieli, rejestracji wizyt lekarskich, prowadzenia akcji promocyjnych, udzielania informacji o załatwieniu różnych spraw w urzędzie miasta itd.

Głównym zadaniem wirtualnego asystenta jest nie tyle zastąpienie człowieka, czyli – w negatywnym ujęciu – odebranie mu pracy, ile wsparcie pracującej osoby, zwłaszcza w wykonywaniu przez nią zadań powtarzalnych.

Korzyści dla biznesu

Ze względu na prostotę użytkowania, ale też biznesową użyteczność IBM Watson Assistant pretenduje do miana światowego lidera w dziedzinie rozwiązań sztucznej inteligencji dla biznesu. Ta usługa chmurowa pomaga firmom w codziennym zarządzaniu dużym i często szerokim wachlarzem zapytań.

Michał Robak,

inżynier wsparcia sprzedaży

w Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne

O przydatności inteligentnych asystentów z chmury IBM świadczy to, że firmy z 80 krajów na świecie, które reprezentują ponad 20 branż, używają IBM Watson Assistant do tworzenia wirtualnych asystentów. Usługa zdolna jest do operowania ponad 13 językami. Dzięki temu firmy uzyskują możliwość zwiększania swojego zasięgu na skalę globalną.

Rozwiązanie jest adaptowane w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym, w organizacjach zarządzających sklepami internetowymi, sieciami sklepów, w działalności kurierskiej, opiece zdrowotnej, telekomunikacji, w firmach medialnych, w przemyśle, szeroko rozumianej energetyce, w spółkach administracji publicznej, urzędach miast, a nawet w kancelariach prawniczych czy muzeach.

Co skłania firmy do wdrożenia usługi inteligentnego asystenta?

– Czynnikiem tym jest chęć uzyskania pomocy w zapewnianiu szybkiej i spójnej obsługi klienta za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji. Nie bez znaczenia jest też wola zautomatyzowania operacji związanych z obsługą klienta, a także odciążenie pracowników od funkcji powtarzalnych, tak aby mogli się skupić na realizacji zadań bardziej skomplikowanych, wymagających ludzkiej kreatywności i intuicji – tłumaczy Magdalena Pisarczyk-Czekaj, dyrektor ds. projektów informatycznych w Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne.

Kierunek wdrożenie

IBM Watson Assistant jest dostępny w chmurze IBM Cloud jako jeden z kilkunastu serwisów AI, takich jak Watson Studio, NLU czy Visual Recognition.

Sprawdza się też w chmurze publicznej, prywatnej w architekturze wielochmurowej czy też hybrydowej. Dzięki otwartemu API łatwo integruje się z różnymi systemami, z których firmy już korzystają.

Referencje z dotychczasowych wdrożeń i uzyskane dzięki nim korzyści biznesowe sprawiają, że kolejne firmy decydują się na transformację cyfrową komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej – z własnymi pracownikami, partnerami, kontrahentami i klientami.

Na polskim gruncie duże doświadczenie we wdrażaniu Watson Assistant ma Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne – spółka z warszawskiego parkietu, która od prawie 30 lat jest dostawcą innowacyjnych rozwiązań IT oraz systemów komunikacyjnych. Unima 2000 projektuje, wdraża i integruje zaawansowane systemy dla biznesu. Świadczy usługi konsultingowe i audytorskie. Towarzyszy firmom na każdym etapie wdrożenia. Jej kadrę stanowi zespół ekspertów, którzy chętnie dzielą się szeroką wiedzą technologiczną, unikatowymi kompetencjami oraz doświadczeniem, wskazując nowe kierunki i szanse rozwoju organizacji. Wieloletnie doświadczenia we wdrożeniach systemów Contact Center bardzo pomagają w budowie i wdrożeniach rozwiązań typu chatbot i voicebot.

– Firmy komercyjne, urzędy i instytucje w Polsce zaczynają dostrzegać to, jak duże oszczędności można osiągnąć dzięki automatyzacji procesów i wykorzystaniu wirtualnych asystentów, działających przez całą dobę, 365 dni w roku. Łącząc kognitywne możliwości Watson Assistant z własnymi doświadczeniami, Unima 2000 pomaga firmom w przeprowadzaniu cyfrowej transformacji – komentuje Michał Robak, inżynier wsparcia sprzedaży w Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne.

Ciąg dalszy nastąpi

Tekst jest pierwszym z cyklu artykułów, które zostaną opublikowane w kolejnych tygodniach. Jest wprowadzeniem do prezentacji nowoczesnych usług chmurowych dostępnych na platformie IBM Cloud, w tym również usług opartych na mechanizmach sztucznej inteligencji IBM Watson. Następny artykuł będzie poświęcony przykładom zastosowania chatbotów i voicebotów.

