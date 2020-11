Cykl gospodarczy powinien sprzyjać nowej administracji

Po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w 2016 r. pisaliśmy, że „bez względu na to, czy lubimy nowego prezydenta czy nie, trzeba przyznać, że w przeciwieństwie do Obamy rozpoczyna on rządy w niefortunnym punkcie cyklu gospodarczego. Aż prosi się o odwrócenie trendu spadkowego stopy bezrobocia, w czym bardzo pomogłaby seria podwyżek stóp procentowych”.

Diagnoza sprawdziła się perfekcyjnie. Chociaż w pierwszych latach Trump zdołał przedłużyć okres koniunktury za pomocą obniżek podatków, to jednak w ostatecznym rozrachunku przewidywana przez nas seria podwyżek stóp przez Fed, a potem wojny handlowe administracji Trumpa uderzające w globalny handel w końcu zaczęły stopniowo wykolejać rekordowo długą ekspansję gospodarczą. Chociaż recesja i skok bezrobocia zostały bezpośrednio wywołane przez czynnik nieprzewidywalny (pandemia), to jednak oznaki postępującego spowolnienia były widoczne już dużo wcześniej.