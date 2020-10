Cywilizacyjny postęp potrzebuje 5G

Bez 5G transformacja cyfrowa w życiu konsumentów, w gospodarce i w sferze publicznej zatrzyma się w pół drogi – zgodnie twierdzą wszyscy współtwórcy tej technologicznej rewolucji.

Maszyna parowa, elektryczność, komputer, internet – te wynalazki były w przeszłości dźwigniami rozwoju i krokami milowymi na drodze podnoszenia społeczeństwa oraz gospodarki na wyższy poziom cywilizacji.

Zobacz więcej Wdrożenie 5G, nowego standardu komunikacji mobilnej zmieni sposób życia, konsumpcji i pracy. Doda każdemu sektorowi gospodarki nieznaną dotąd jakość. Według ostrożnych szacunków dzięki temu, do 2028 r., o 70 tys. wzrośnie liczba nowych miejsc pracy, a polskie PKB zwiększy się o 63,2 mld zł. [fot. ARC]

Co dziś jest innowacją, od której zależy dalszy rozwój? Reprezentanci nowych technologii, najszybciej rozwijającego się sektora gospodarki, nie mają w tym względzie wątpliwości – zgodnie wskazują, że tym wynalazkiem jest 5G.

Wdrożenie 5G, nowego standardu komunikacji mobilnej nieodwracalnie zmieni sposób życia, konsumpcji i pracy. Doda też każdemu sektorowi gospodarki nieznaną dotąd jakość. Dlatego konsumenci, ale i cała gospodarka czekają na 5G. Z analizy skutków wdrożenia nowej sieci wynika, że dzięki temu do 2028 r. o 70 tys. wzrośnie, wg ostrożnych szacunków, liczba nowych miejsc pracy, a polskie PKB zwiększy się o 63,2 mld zł (1,2 proc.).

5G bez konkurencji

W porównaniu do 2G, 3G i LTE sieć 5G zapewnia zdecydowanie większą prędkość transmisji danych, prawie niezauważalne opóźnienia i bardziej stabilne połączenia.

Ze specjalistycznych szacunków wynika, że w 2020 r. z internetu korzysta 5,5 mld ludzi; do sieci podłączonych jest ponad 50 mld urządzeń w całym świecie. Przeciętny użytkownik mobilnego Internetu zużywa dziś średnio 3,5 GB danych miesięcznie. Jednak ta wielkość ulega dynamicznym zmianom i z prognoz wynika, że w ciągu najbliższych 2 lat ten transfer wzrośnie do 20 GB danych miesięcznie.

Sieci funkcjonujące na podstawie dotychczasowych standardów mobilnej transmisji już nie radzą sobie z lawinową rosnącą ilością transferowanych danych. W tym kontekście 5G oznacza nie tylko eliminację wąskich gardeł i uporanie się z dotychczasowymi ograniczeniami, ale też otworzenie możliwości swobodnego korzystania z sieci i podłączanie do niej kolejnych urządzeń.

5G to do 20 razy szybsza prędkość transferu danych, niż przy wykorzystaniu dotychczasowych standardów 3G i 4G, a także ograniczenie opóźnień w komunikacji i możliwość zwiększenia liczby urządzeń podłączonych do sieci – nawet do 1 miliona urządzeń na 1 kilometr kwadratowy.

Rozrywka i praca

Technologia 5G wymagać będzie od konsumentów posiadania nowych urządzeń z wbudowanym modemem 5G – od smartfona i urządzeń domowych po różne sprzęty mobilne, np. rowery. Coraz większa moc obliczeniowa smartfonów w połączeniu z technologią 5G doprowadzi do tego, że staną się one głównymi narzędziami do pracy i źródłem rozrywki. Dodatkowe akcesoria, jak inteligentne zegarki (smartwatch) czy słuchawki, dodatkowo pogłębią doświadczenia użytkowników w obydwóch aspektach.

Jedynym z pionierów technologii 5G, który działa na rzecz jej upowszechnienia w skali międzynarodowej, jest OPPO. To właśnie ta firma zademonstrowała pierwsze, realne zastosowania technologii 5G dla potrzeb konsumenckich. Już w maju 2019 r. wprowadziła na rynek europejski pierwszy smartfon obsługujący 5G – model Reno 5G. Z kolei w ostatnich dniach OPPO zaprezentowało model Reno4 Pro 5G – pierwszy smartfon, dostępny w polskiej ofercie, który w pełni obsługuje technologię 5G.

Koniec z ograniczeniami

Smartfony nowego typu już wypierają klasyczne komputery. Dlaczego? Bo mają wydajniejsze procesory, więcej RAM-u i większe ekrany. Jednak głównym powodem jest możliwość korzystania z szybszego łącza internetowego.

Większa moc obliczeniowa smartfonów i łączność 5G sprawią, że staną się one głównymi narzędziami nie tylko rozrywki, ale i pracy. Również bez smartwatcha, słuchawki TWS i innych narzędzi codziennego użytku, aktywnych w sieci 5G, trudno będzie o wciągającą rozrywkę, efektywną pracę, a także zdalne kontrolowanie, z poziomu smartfona, tabletu czy laptopa, mechanizmów zainstalowanych w domu czy w biurze.

Miłośnicy sportowych i rozrywkowych transmisji online oczekują na wdrożenie 5G. Nowa sieć oznaczać będzie dla nich koniec przerw w odbiorze obrazu i dźwięku z powodu buforowania, które wywołuje na ekranie obrazek kółeczka wirującego wokół własnej osi. Ciągłe stawianie czoła tego rodzaju trudnościom wciąż doprowadza ich do szału, ale już niedługo te problemy staną się domeną wspomnień.

Eliminacja opóźnień

Mobilny internet 5G to coś więcej, niż tylko szybsze ściągania zdjęć, filmów i innego typu danych. Sieć 5G jest projektowana z myślą o podłączeniu do niej ogromnej ilości urządzeń IoT (Internet of Things) – internetu rzeczy, czyli milionów czujników, receptorów i sensorów, które dzięki wpięciu na stałe w sieć, zachowaniu wzajemnej łączności i zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji, umożliwią rozwój inteligentnego przemysłu, inteligentnej energetyki, inteligentnych miast i inteligentnego transportu z pojazdami autonomicznymi.

Technologia 5G oznacza radykalne zmniejszenie opóźnień (latencji), co podnosi – nawet stukrotnie – zdolność reagowania systemów na komunikaty w porównaniu do reaktywności w sieci 3G i 4G. Czyni to możliwym m.in. zautomatyzowanie czynności medycznych wykonywanych zdalnie, np. zdalne kontrolowanie tak precyzyjnych urządzeń, jak roboty medyczne, czy aparaty monitorujące stan organizmu i poszczególnych jego narządów.

Niskie opóźnienia w transmisji danych to także mniejsze ryzyko popełnienia błędów. Bardzo cenią sobie tę właściwość sieci 5G miłośnicy gier online, w których właśnie wspomniana latencja – o wiele bardziej niż szybkość transmisji danych – decyduje o przebiegu rozgrywki.

Możliwości sieci 5G w liczbach 10 GB/s taka jest szybkość emisji danych…

20 GB/s … a z taką można je pobierać.

1 milisekunda Takiej jest maksymalne opóźnienie w transmisji danych.

500 km/h Sieć działa nawet, gdy odbiorca porusza się z taką prędkością.

1 mln Nawet tyle urządzeń znajdujących się na obszarze 1 km kw. może się komunikować między sobą.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗