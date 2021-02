„Czarna owca” brytyjskiej branży inwestycyjnej przeprasza i ogłasza powrót

Neil Woodford, którego firma upadła w 2019 roku, przeprosił inwestorów za straty poniesione z powodu zamknięcia jego funduszu. Zapowiedział, że wraca z nowym biznesem.

Woodford, jeden z najbardziej znanych brytyjskich zarządzających, stosował ryzykowną strategię inwestowania w startupy na początku działalności i niepubliczne spółki, a także małe spółki giełdowe. W marcu 2019 roku brytyjskie media ujawniły, że jego flagowy fundusz tylko w 20 proc. składa się z dużych brytyjskich spółek wobec 50 proc. kiedy powstawał. To oraz słabe wyniki spowodowały ucieczkę inwestorów z jego Woodford Equity Income Fund i w październiku tego roku musiał zamknąć fundusz i swoją firmę Woodford Investment Management. Dla przeciętnych inwestorów oznaczało to straty i konieczność czekania miesiącami na zwrot pieniędzy.

W wywiadzie, który ukazał się w sobotę w The Telegraph Woodford powiedział, że „bardzo przeprasza za to, co zrobił źle”. Zapowiedział jednocześnie, że uruchamia nową firmę inwestycyjną. Woodford Capital Management Partners ma pozyskiwać kapitał tylko od profesjonalnych inwestorów i będzie koncentrować się na sektorze biotechnologicznym i ochrony zdrowia. Woodford podkreślił, że nie zamierza przez resztę życia „ukrywać się i oskarżać o rzeczy, które wydarzyły się ponad dwa lata temu”.