Cząstki uwalniane z opon zatruwają wodne organizmy

Ścierające się na drogach opony to główne źródło zanieczyszczającego wodne ekosystemy mikro i nanocząstek plastiku. Średnio około 30 proc. bieżnika opony ściera się i w postaci takich cząstek trafia do środowiska. Z badań wynika, że co roku w USA do naturalnych ekosystemów trafia 1,5 mln ton uwalnianych z opon cząstek.

Opony zawierają syntetyczną gumę, wypełniacze, oleje i inne dodatki. Powstające z nich cząstki oraz wydzielane w kolejnym etapie substancje mają więc niemały potencjał, aby szkodzić wodnym stworzeniom. Zespół z Oregon State University (USA) opublikował dwie prace na łamach magazynów „Chemosphere” oraz „Journal of Hazardous Materials” na temat wpływu tych cząstek na wodne organizmy.

Badacze wystawili dwa organizmy słodkowodne oraz dwa żyjące w małych morskich zatokach na działanie różnych stężeń cząstek mikro i nanoplastiku. Wśród morskich gatunków znalazła się ryba menidia berylka oraz krewetka z rodzaju mysida. Oba organizmy reagowały zaburzeniami zachowania — inaczej pływały, częściej nieruchomiały, przyjmowały inne pozycje i zmieniły pokonywany dystans, czego skutkiem może być większe narażenie na drapieżniki i trudności w znalezieniu pokarmu. Oba gatunki słabiej też rosły.

W drugim badaniu naukowcy sprawdzili reakcje embrionów rybek z gatunku danio pręgowany oraz dafni. Zaobserwowali zwiększoną śmiertelność i zaburzenia rozwojowe. Głównym winowajcą były uwalniane z cząstek stałych substancje chemiczne.

Taka wiedza, podkreślają naukowcy, to klucz do powzięcia odpowiednich kroków zaradczych. Zaproponowali też kilka sposobów na redukcję poziomu tego zanieczyszczenia wód — instalację przy drogach ogrodów deszczowych, montowanie urządzeń łapiących cząstki w samochodach, opracowanie wytrzymalszych opon oraz inwestowanie w transport publiczny.