Czego możesz dowiedzieć się o swojej firmie z danych Google Maps?

Dane pokazują, że w 74% przypadków od momentu wyszukania sklepu w Google do odwiedzenia go w fizycznej lokalizacji mija mniej niż 24 godziny. Pod warunkiem oczywiście, że to, co użytkownik zobaczy online, zachęci go do wizyty. Jeśli posiadamy sieć sklepów lub punktów usługowych, powinniśmy przyjrzeć się recenzjom poszczególnych lokalizacji w Google Maps. Pozytywne recenzje mają bezpośredni wpływ nie tylko na decyzje zakupowe klientów, ale również na pozycję naszego biznesu w wynikach wyszukiwania.

Już chyba każdy z nas korzystał z wyszukiwarki Google w poszukiwaniu sklepów i punktów usługowych. Według danych Google, średnio aż 46% wyszukiwań zawiera określenie lokalizacji, zatem bardzo często szukamy usług blisko domu czy pracy. Na stronie wyników wyszukiwania wizytówki Google Moja Firma, a dokładnie 3 najlepiej wypozycjonowane biznesy tzw. Local Pack, często pojawiają się jako pierwsze, poprzedzone tylko wynikami sponsorowanymi (Google Ads). Nic dziwnego zatem, że większość konsumentów zwraca na nie uwagę i sugeruje się recenzjami w Mapach Google.

Google Maps to też skarbnica wiedzy dla biznesu. Dzięki dużej dostępności danych możesz przeanalizować wizytówki swojej firmy, a jeśli posiadasz dostęp do specjalnych narzędzi, także dane o konkurentach czy placówkach, dla których nie masz autoryzacji (np. franczyza, dealerzy). Możesz porównywać oceny i popularność poszczególnych sklepów z różnych regionów i na tej podstawie decydować, gdzie podnieść jakość obsługi, zwiększyć asortyment itp. Z map Google dowiesz się też jak często i gdzie użytkownicy korzystali z nawigacji, aby dotrzeć do Twojego biznesu i jaką trasę dojazdu wybierali - może właśnie tam powinien pojawić się baner Twojej firmy. Możesz też sprawdzić, w które dni tygodnia i o której godzinie ruch w sklepach jest największy i na tej podstawie zadecydować o terminach dostaw czy dostępności personelu.

Warto na bieżąco analizować oceny i recenzje Twojej firmy w Google Maps i korzystać z danych, które dostarcza panel analityczny wizytówki Google Moja Firma. Pomogą nam odpowiedzieć na realne potrzeby klientów.

Autor: Jan Zając, Prezes Sotrender, Wydział Psychologii UW Przedsiębiorca, badacz i psycholog

Sotrender

Sotrender to firma analityczna, która dostarcza użytkownikom narzędzie SaaS do analizy danych z profili w mediach społecznościowych, generowania raportów oraz moderacji treści na Facebooku. Firma oferuje też raporty na zamówienie, m.in. analizę danych z Google Maps, także dla firm z dużą fizyczną siecią sprzedaży.

