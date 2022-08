Czekamy na rewizję PKB w USA

Zatem cała faza spadku została zanegowana. Warto to odnotować, bo jest to przejaw aktywności popytu ponad poziomem 13000 pkt., które uchodzi za wsparcie, którego należałoby bronić, gdyby nadal sensownie było myśleć o wznowieniu zwyżki.

Dziś w planie jest publikacja niemieckiego wskaźnika Ifo. To przed południem, a po południu w kalendarzu mamy jeszcze publikację zrewidowanej dynamiki amerykańskiego PKB w II kw. bieżącego roku. Dane wstępne sugerowały spadek o 0.8 proc. względem poprzedniego kwartału w ujęciu urocznionym. Zatem faktyczna zmiana kw/kw wynosi wg wstępnych danych mniej niż 0.2 proc. Taka wielkość łatwo może być zrewidowana zarówno w górę, jak i w dół.

Po publikacji danych wstępnych pojawiły się głosy, że w USA mamy już do czynienia z recesją, bo przecież i w pierwszym kwartalem PKB zanotował spadek (-1.6 proc.), a przyjęło się, że o recesji mówi się po dwóch kolejnych spadkach PKB. Sprawa tym razem wcale nie jest taka oczywista, gdyż choćby sytuacja na rynku pracy jest daleka od tej, która miałaby sugerować recesję. Ewentualna rewizja w górę mogłaby owe dyskusje zakończyć. Inna sprawa, że sama recesja raczej gospodarki amerykańskiej nie ominie. Wg wielu analityków, jej początku należy się spodziewać pod koniec bieżącego roku.

Poza danymi o PKB z USA napłynie także informacja o liczbie nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Na razie nie płynę z tych cotygodniowych raportów przesadnie niepokojące sygnały. Mimo że pojawił się nieznacznie wzrostowy trend, to nadal liczba wniosków jest bardzo niska z historycznego punktu widzenia.

Cena baryłki ropy naftowej WTI podnosi się do ponad 95 dolarów. Tym samym mamy do czynienia z atakiem na ten opór. Nie jest to ruch bardzo dynamiczny, ale jeśli cenę uda się na dłużej utrzymać nad tym poziomem, można będzie już mówić o poważnej zmianie na rynku ropy po kilku tygodniach spadków. Równolegle na rynku złota mamy powrót do poziomu 1760 dolarów za uncję. Dalsza zwyżka także i w tym wypadku otworzyłaby drogę do zmiany postrzegania tego rynku.

Oba omawiane wzrosty cen na rynku surowcowym mają w części związek z tym, że amerykański dolar się osłabia. W efekcie EURUSD ponownie jest ponad parytetem, a GBPUSD wrócił do poziomu 1.1850. Na AUDUSD mamy wzrost do poziomu 0.6980, a na USDCAD spadek do 1.2900. Na USDJPY doszło do niewielkiej zniżki do 136.50. Ruch na dolarze na razie traktować należy jako korektę, a nie zmianę trendu.