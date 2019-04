Czerwińska: aktualizacja WPFP respektuje stabilizującą regułę wydatkową i uwzględnia projekty rządowe

Aktualizacja Wieloletniego Planu Finansowego Państwa respektuje stabilizującą regułę wydatkową, jednocześnie uwzględnia ambitne projekty rządowe, m.in. rozszerzony program 500+ czy zmniejszenie klina podatkowego - zapewnia w komentarzu przekazanym PAP minister finansów Teresa Czerwińska.

Minister poinformowała, że każdy z krajów członkowskich UE spoza strefy euro ma obowiązek co roku aktualizować Program konwergencji. Wyjaśniła, że to element nadzoru budżetowego, którego jesteśmy zobowiązani przestrzegać, a także podłoże do planowania budżetu na przyszły rok, które niebawem się rozpocznie.



"Przyjęta dziś przez Radę Ministrów aktualizacja Wieloletniego Planu Finansowego Państwa respektuje założenia stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) przy równoczesnym uwzględnieniu realizacji ambitnych projektów rządowych, takich jak między innymi rozszerzony program 500+ czy bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju zmniejszenie klina podatkowego" - podkreśliła szefowa MF.



"W aktualizacji założyliśmy, że tempo wzrostu gospodarczego ulegnie łagodnemu spowolnieniu w porównaniu do bardzo dobrego roku 2018. W tym roku nasza gospodarka wzrośnie o 4 procent PKB, co nadal będzie nas plasować wśród najszybciej rozwijających się krajów w Unii Europejskiej" - dodała.



"Prognozujemy także dalsze obniżanie relacji państwowego długu publicznego w relacji do PKB oraz będziemy utrzymywać deficyt w bezpiecznych ramach. Warto również podkreślić, że skutecznie zmniejszamy lukę podatkową. Według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów w ubiegłym roku udało się ograniczyć lukę VAT o 2,9 punkty procentowe. Prowadzone działania w zakresie uszczelniania VAT przełożyły się również na zwiększenie wpływów podatkowych z PIT i CIT" - poinformowała minister finansów.



Rząd przyjął w środę Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019-2022 z Aktualizacją Programu Konwergencji (APK). Dokument przedstawia średniookresową prognozę sytuacji gospodarczej Polski i jej finansów publicznych do 2022 r. WPFP będzie podstawą przygotowania projektu ustawy budżetowej na 2020 r.