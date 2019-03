Czerwińska apeluje o przekazywanie 1 proc. na organizacje pożytku publicznego

Minister finansów Teresa Czerwińska apeluje o przekazywanie 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Jak zaznacza, to praktycznie nic nie kosztuje, niewiele wymaga czasu i zaangażowania, a może pomóc.

Ministerstwo Finansów zamieściło na Twitterze resortu krótki film, w którym minister finansów Teresa Czerwińska namawia podatników, by przekazywali 1 proc. podatku na Organizacjom Pożytku Publicznego. "Zachęcam wszystkich do przekazywania 1 proc. podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Zachęcam jako minister finansów, ale też jako osoba, która co roku przekazuje ten jeden procent na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Pomóżmy! To praktycznie nic nie kosztuje, niewiele wymaga od nas czasu i zaangażowania, a może pomóc" - mówi minister. "Przekażmy jeden procent podatku!" -...