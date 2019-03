Czerwińska: dbanie o rynek finansowy to nasze wspólne zadanie

Dbanie o rozwój systemu finansowego i budowa stabilnego sektora bankowego to nasze wspólne zadanie, mówiła podczas czwartkowego Forum Bankowego minister finansów Teresa Czerwińska.

Na ten rok zapowiedziała m.in. uporządkowanie matrycy stawek VAT i nową ordynację podatkową, a na następne lata m.in. obniżenie stawki PIT do 17 proc.



Szefowa MF zwracała uwagę podczas swojego wystąpienia, że wszystkim powinna przyświecać troska o stabilny, długookresowy rozwój gospodarczy, a "zdrowe i stabilne finanse publiczne to fundament rozwoju gospodarczego kraju". Przypomniała, że ubiegły rok był rekordowy pod tym względem, a Polska ze wzrostem PKB 5 proc. była "na podium" wśród krajów UE.



Był to ponadto wzrost zrównoważony i "inkluzywny", któremu towarzyszyło zmniejszanie nierówności dzięki realizowanym programom społecznym - wskazała.



W bieżącym roku, przyznała Czerwińska, tempo wzrostu PKB będzie niższe, co wiąże się m.in. ze spowolnieniem w strefie euro i m.in. w gospodarce niemieckiej. Spodziewany wzrost PKB w tym roku to ok. 4 proc., natomiast robić trzeba wszystko, by utrzymać wzrost powyżej 3 proc. - dodała.



Stąd, by wspierać rozwój i "inwestycje prorozwojowe", rząd na ten rok planuje dalsze uszczelnienie systemu podatkowego - zapowiedziała. Dodatkowo, mówiła, planuje wprowadzenie projektów wspierających rozwój, takich jak nowa ordynacja podatkowa, uporządkowanie matrycy stawek VAT, a także ulgi wspierające działalność badawczo-rozwojową.



"W kolejnych latach tą aktywność ekonomiczną wspierać będą: obniżenie klina podatkowego dla osób wchodzących na rynek pracy, a także podwyższenie kosztów uzyskania przychodu, czy też obniżenie stawki podatku dochodowego PIT z 18 na 17 proc., które są działaniami szczególnie istotnymi w kontekście wyzwań związanych z cyklem gospodarczym" - powiedziała.



Potrzebny jest też, jak mówiła, wzrost dynamiki inwestycji, zwłaszcza jeśli chodzi o inwestycje prywatne. Zwracała zarazem uwagę na wciąż niski udział kredytów bankowych w tych inwestycjach.



Zapowiadała, że działania rządu zmierzają do rozwoju rynku kapitałowego, a jednym z programów, który to umożliwi, jest PPK.



Podkreślała zarazem, że "stabilność sektora bankowego jest bardzo wysoka". "Mamy stabilny, bezpieczny sektor bankowy" - zapewniła. "Dbanie o stabilny rozwój rynku finansowego to nasze wspólne zadanie" - zaznaczyła.



Podkreślała, że wymaga to współpracy rządu i sektora bankowego. "Zawsze jesteśmy otwarci na sygnały ze strony rynku, które mogą się przyczynić do jego rozwoju, większego bezpieczeństwa" - powiedziała minister finansów. Wyraziła nadzieję, "że wspólnie będziemy dążyć do budowy stabilnego i efektywnego sektora bankowego, dbać o zwiększanie jego konkurencyjności".