Czerwińska: receptą PO jest to, by ludzie pracowali 7 dni w tygodniu; płacili wyższy VAT i wyższą składkę rentową

To jest recepta według PO - ludzie mają ciężko pracować przez 7 dni w tygodniu, zabierając im nawet wolne niedziele, a w zamian za to płacić wyższy VAT, wyższą składkę rentową, bo finalnie pieniądze wyciekną przez lukę VAT- owską - oceniła w sobotę rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

W sobotę politycy PO zaprezentowali pakiet rozwiązań - tzw. "Receptę na kryzys". Zakłada ona m.in. czasowe obniżenie VAT-u do 5 proc. dla branż wyłączonych z działalności gospodarczej, kwotę wolną od podatku 10 tys. zł i rekompensatę dwóch semestrów dla studentów, którzy stracili pracę, a chcą nadal studiować.

PO proponuje też rekompensaty dla wszystkich przedsiębiorców niezależnie od branży, handel w niedziele, kompleksowy pakiet zmian w prawie dla przedsiębiorców, a także odszkodowania dla firm zamkniętych w wyniku pandemii, natychmiastową amortyzację, poprawę jakości prawa i mniej podatków, w tym likwidację tzw. podatku Belki.

Czerwińska oceniła w rozmowie z PAP, że "program gospodarczy Platformy Obywatelskiej to przepis na kryzys, co już wielokrotnie w wykonaniu tej partii widzieliśmy". "W kwestii VAT-u PO powinna raczej przeprosić za otwarcie drzwi dla działania mafii VAT-owskich i doprowadzenie do luki, która kosztowała nas wszystkich 260 mld złotych, czyli tyle ile ponad 6 lat działania programu 500 plus" - podkreśliła.

Podkreśliła, że rząd Zjednoczonej Prawicy "przeznaczył na pomoc przedsiębiorcom prawie 200 miliardów złotych. "I razem z polskimi firmami wsparliśmy uratowanie kilku milionów miejsc pracy, a bezrobocie w PL należy do najniższych w UE" - zaznaczyła rzeczniczka PiS.

W jej ocenie, "w kwestii podatków Platforma Obywatelska jest całkowicie niewiarygodna". "Zawsze mówiła, że będzie obniżać podatki, a potem je podnosiła" - podkreśliła Czerwińska.

Zwróciła uwagę, że "PO podniosła VAT, składkę rentową, akcyzę, wprowadziła podatek miedziowy i zlikwidowała ulgę internetową dla większości z niej korzystających".

