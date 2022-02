Czerwony koniec tygodnia na rynku akcji w Europie

Zatrudnienie wzrosło o 467 tysięcy, podczas gdy oczekiwania zakładamy jedynie 125 tysięcy nowych etatów. Jeśli chodzi o sektor prywatny przybyło 444 tysięcy miejsc pracy przy oczekiwaniu wzrostu o 33 tys i przy poprzednim wzroście na poziomie 211 tys. Warto zauważyć, że środowy raport ADP pokazał spadek zatrudnienia na poziomie 301 tys! Kluczowymi przy obecnej inflacji danymi dla Fed są także dane o płacach, które wzrosły o 5,7% r/r przy oczekiwaniu 5,2% r/r oraz przy poprzednim poziomie 4,7% r/r. Wydaje się więc, że dzisiejsze dane rozwiewają wątpliwości co do marcowej podwyżki ze strony Fed. Indeksy giełdowe zareagowały negatywnie na dzisiejszy raport, podczas gdy dolar amerykański umocnił się.

Sesja na Starym Kontynencie rozpoczęła się od spadków. Główne europejskie indeksy giełdowe otworzyły się płasko, jednak kolejne godziny przyniosły silną przecenę. Inwestorzy najwyraźniej negatywnie odebrali wczorajsze posiedzenie EBC i BoE. Mimo, że prezes Europejskiego Banku Centralnego nie powiedziała nic konkretnego, co mogłoby sugerować rychłe zmiany w polityce monetacje, tak inwestorzy odebrali jej wypowiedź jastrzębio. Piątkowa sesja na niemieckim indeksie giełdowym DAX zakończyła się 1,75% niżej. Notowania dotarły do szerokiej strefy wsparcia, rozciągającej się w rejonach 15000 - 15100 pkt. Obszar ten stanowił kluczową podporę dla kupujących w przeszłości. Jej ewentualne zanegowanie, mogłoby doprowadzić do poważniejszych spadków. Patrząc na inne indeksy, francuski CAC40 stracił 0,77%, włoski FTSE MIB przecenił się 1,79%, a hiszpański IBEX35 zniżkował 1,15%. Spadki nie ominęły także naszego polskiego parkietu. Indeks dwudziestu największych spółek na GPW zanurkował aż 2,7%! Niemal wszystkie komponenty z WIG20 znalazły się dziś pod presją, a na 0,2% plusie utrzymała się jedynie Jastrzębska Spółka Węglowa. Najmocniej, bo ponad 4% traciły akcje PGNiG oraz Tauronu. Spore, ponad 3% spadki obserwowaliśmy także na akcjach Allegro, PGE, CCC, czy CD Projekt.

Nieco lepiej wygląda sesja w USA. Czwartkowe notowania na Wall Street zakończyły się wyraźnie pod kreską, jednak po opublikowaniu wyników Amazona, po zamknięciu handlu, na rynku kontraktów terminowych doszło do silnego odreagowania. Niemniej dzisiejsze dane z rynku pracy w USA, które przybliżają podwyżkę stóp procentowych, skutecznie powstrzymują większe zapędy rynkowych byków. W momencie przygotowywania tego komentarza obserwujemy mieszane nastroje na głównych indeksach. Na plus wyróżnia się Nasdaq gdzie wzrosty sięgają 0,9%, z kolei S&P500 zyskuje 0,2%. Niemniej Dow Jones tracił 0,2%, a Russell 2000 jest notowany 0,6% pod kreską. W przyszłym tygodniu inwestorzy skupią swoją uwagę na danych o inflacji CPI za styczeń.