Część chińskich banków obniża oprocentowanie depozytów

Według źródeł agencji chodzi o część banków państwowych w tym Bank of China i Bank of Communications.

W obu wymienionych instytucjach oprocentowanie depozytów terminowych 2-3 letnich zredukowane zostanie o około 10 punktów bazowych.

Wśród potencjalnych naśladowców podobnego rozwiązania źródła wymieniają też Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) i Agricultural Bank of China.

By zachęcić banki do zwiększania kredytów, Ludowy Bank Chin ogłosił, że od 25 kwietnia obniży stopę rezerw obowiązkowych (RRR) dla wszystkich banków o 25 punktów bazowych.

Tymczasem już w połowie kwietnia najwyższy organ regulacyjny nadzorowany przez bank centralny wezwał mniejszych pożyczkodawców do obniżenia pułapów depozytów terminowych o około 10 punktów bazowych. Teraz śladem tym idą również państwowi giganci.