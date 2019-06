Czeski wicepremier: sankcje przeciwko Rosji przeszkadzają w handlu

Czeski wicepremier, minister przemysłu i handlu Karel Havliczek, który niedawno miał powiedzieć rosyjskiemu ambasadorowi Aleksandrowi Zmiejewskiemu, że firmy z Czech chętnie widziałyby zniesienie sankcji nałożonych na Rosję, w poniedziałek zapewnił, że respektuje decyzje UE.

Do spotkania ministra z ambasadorem doszło przed dwoma tygodniami.

W poniedziałek Havliczek uczestniczył w spotkaniu dyplomatów, odpowiadających w czeskich placówkach za granicą za sprawy ekonomiczne. Przyznał, że spotkał się wcześniej ze Zmiejewskim i zarzucił dziennikowi „Hospodarzske Noviny” użycie zbyt sensacyjnego tytułu. „Minister Havliczek chce zniesienia antyrosyjskich sankcji” – napisała gazeta.

Havliczek utrzymuje, że w jasny sposób stwierdził, że „chociaż sankcje nie podobają nam się z handlowego punktu widzenia, ponieważ firmy w oczywisty sposób nie są zadowolone z sankcji, to szanujemy decyzję Europy i naszego rządu i będziemy je wspierać”. Nie walczymy z sankcjami - zapewnił.

Sankcje wobec Rosji związane z aneksją Krymu zostały po raz dziewiąty przedłużone przez przywódców państw Unii Europejskiej w ubiegłym tygodniu. Dotyczą banków, finansów i energetyki.

Minister spraw zagranicznych Tomasz Petrziczek, który jest gospodarzem trzydniowego spotkania dyplomatów ekonomicznych, zapewnił w poniedziałek, że czeski rząd nie zmienia swojego stosunku do sankcji. W podobnym duchu dla portalu Parlamentni Listy wypowiedział się premier Andrej Babisz.

„Minister Havliczek powiedział, że jakiekolwiek sankcje szkodzą firmom, co jest prawdą. Ministerstwo przemysłu i handlu odpowiada za handel międzynarodowy, a ten dotykają sankcje. Z drugiej strony minister Havliczek powiedział, że szanuje decyzje Rady Europejskiej o kontynuowaniu sankcji” – oznajmił Babisz.

„HN”, odnosząc się do stanowiska Havliczka, podkreśliły, że prawdą jest, że czesko-rosyjskie obroty handlowe katastrofalnie spadły w 2015 r., ale w ostatnich dwóch latach niezależnie od sankcji rosną. Dotyczy to także czeskiego eksportu do Rosji produktów spożywczych, które są objęte rosyjskimi sankcjami odwetowymi.