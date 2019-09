Czeskie piwo dla papieża

Biskup Vlastimil Kroczil pobłogosławił w browarze w Czeskich Budziejowicach brzeczkę, z której powstanie piwo dla papieża Franciszka.

Do Watykanu trafią 124 ręcznie napełniane butelki. Liczba 124 symbolizuje lata, które minęły od powstania browaru w Czeskich Budziejowicach. Jest on ostatnim wielkim browarem należącym do państwa. Pobłogosławiona kadź mieści 600 hektolitrów brzeczki. Pochodzące z Czeskich Budziejowic piwo jasne pełne, czyli lager (czes. leżak) nazywany „Budweiser Budwar”, należy do najbardziej znanych produktów browaru na świecie. Sprzedawany jest do 80 państw i stanowi około jednej piątej czeskiego eksportu piwa. Najwięcej trafia do Polski, Rosji, Słowacji i Zjednoczonego Królestwa. W ubiegłym roku jego sprzedaż w Skandynawii wzrosła aż o 80 proc.